Un premier mai atypique cette année. Alors que toutes les années précédentes, la fête du Travail était célébrée de diverses manières, selon les pays, la puissance du mouvement syndical et la nature même du régime, pour la version 2020, l'humanité entière a dû surseoir à toute manifestation publique. L'Algérie n'est pas en reste. Contrairement au premier mai 2019 où, Mouvement populaire aidant, la fête du Travail a été célébrée avec faste et dans la bonne humeur, la journée d'hier est quasiment passée inaperçue. Et pourtant, ce ne sont pas les préoccupations des travailleurs qui vont manquer avec une conjoncture économique très précaire, aggravée par une pandémie, dont on ne sait encore rien sur l'évolution.

Les millions de travailleurs algériens, tout secteurs confondus, ont certainement conscience de la complexité de la situation que traverse le pays. Ils savent qu'une aussi longue période de non-activité ne sera pas sans conséquences terribles sur le marché de l'emploi. Dans le même temps, ils appréhendent un retour, même progressif, à leurs postes d'emploi, pour le danger que fait courir cette perspective sur leur santé et celle de leurs familles.

Le dilemme n'est pas spécifiquement gouvernemental comme on serait tenté de le penser. L'ensemble de la communauté nationale se pose un millier de questions sur l'avenir immédiat. Le calcul ne se fait pas en décennies ou en années. Il est question de quelques mois seulement.

Les travailleurs, confinés par obligation, ne pourront pas tenir plusieurs mensualités sans salaires, pour ceux dont l'activité n'est pas couverte par les décisions présidentielles. La perspective immédiate est loin d'être reluisante, bien au contraire. L'on s'attend à ce qu'à la sortie du confinement et donc après la baisse «naturelle» de l'exceptionnel mouvement de solidarité, le monde du travail sera dans une situation qui n'a pas de précédent depuis l'indépendance du pays. L'Algérie ne sera pas le seul pays à devoir affronter un état de délabrement inédit du marché de l'emploi. Mais même si l'on n'ose toujours pas chiffrer les dégâts qui seront immanquablement occasionnés à l'économie nationale et au salariat en particulier, l'on devine que l'après Covid-19 sera terrible pour toute la collectivité nationale.

Les Algériens n'auront d'autre choix que de s'accrocher à la nature de leur Etat qui se veut démocratique et social. La déclaration de l'indépendance l'a souligné avec force et tous les gouvernements qui se sont succédé à la tête de l'Algérie indépendante s'en sont rapproché. En tout cas, le modèle social prôné par l'Etat a déjà montré son efficience. Mais pour cette fois, le défi est immense, avec une économie exsangue et une situation sanitaire qui rend improbable toute relance dans un avenir proche. L'Exécutif devra donc tâtonner.

Il tâtonnera certes, mais il s'est donné la mission de ne jamais dévier de la profondeur sociale de l'Etat. S'il y a une phrase importante qu'il faille retenir du message du président de la République, ce serait celle où il affirme que «même si toute notre attention est focalisée, ces derniers temps, sur la préservation de la vie et de la santé des citoyens, du fait de la propagation du nouveau coronavirus, je tiens à vous réaffirmer mon engagement à résoudre tous les contentieux en suspens, annuler l'impôt sur les petits revenus et préserver les acquis sociaux». Il faut comprendre dans cette déclaration que rien ne détournera l'Etat de sa mission sacrée qui place la sauvegarde du citoyen au sommet de ses interventions sur le terrain. Il y a eu certes, des dérives, des failles, des prédateurs, des corrompus et des corrupteurs, mais fondamentalement, il y a eu, tout le long des 57 ans d'indépendance, des Algériens qui ont veillé à l'intérêt de la société et des travailleurs.

L'hécatombe sanitaire et économique que vit la planète fait que les Algériens repartent presque sur la même ligne de départ que le reste des pays. Aucune nation ne peut se targuer de reprendre une vie normale sans une «tonne» d'efforts, de sacrifices et, sans doute, de lourds conflits pour celles qui concentrent en leur sein de grandes contradictions sociales.

Pour l'Algérie, et le chef de l'Etat y voit une nécessité, il faut «resserrer les rangs en vue de préserver notre chère Patrie en ces circonstances difficiles». La sortie de crise se fera avec les travailleurs ou ne se fera pas. Et le président les interpelle «pour faire accélérer la cadence de développement économique».