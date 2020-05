Les mesures de déconfinement décrétées par l'Etat algérien ne sont pas sans risque. Pour le docteur Athmane Ayaden, réanimateur au CHU de Baïnem, la vigilance est de mise, puisque rien n'est encore gagné.

L'Expression: L'état a décrété une série de mesures de déconfinement avant de revenir sur sa décision. Quelle lecture en faites-vous?

Athmane Ayaden: Cette mesure a été imposée par une conjoncture socio-économique délicate. Soudainement, tout a été mis à l'arrêt et il fallait, donc, trouver un équilibre, surtout en raison de la particularité du mois de Ramadhan. Donc, l'Etat s'est vu obligé de procéder à ce déconfinement pour cette même raison et éviter le pire. Ceci, sachant que des puissances économiques mondiales souffrent des répercussions de ce confinement et cette crise sanitaire. A mon sens, le déconfinement est un coup de poker et il faudra, pour ainsi dire, se préparer à tous les scénarios. Quand je vois le comportement des citoyens et les interminables files d'attente devant les magasins et autres, sans mesures de protection, je ne peux que croiser les doigts. C'est de l'inconscience pure et simple. Patientons jusqu'à la fin du mois de Ramadhan pour voir plus clair.

Cette inconscience des citoyens et le déconfinement peuvent-ils justifier la hausse des cas déclarés positifs?

Pas forcément. Il faut compter encore quelques jours pour voir si cette ruée des citoyens aura un impact négatif ou pas. La hausse du nombre de cas confirmés actuellement, est, par contre, due essentiellement à l'augmentation significative du nombre de tests effectués. Le langage des chiffres est un peu sensible et doit être bien exploité pour ne pas induire les citoyens en erreur. Ce qu'on peut retenir, à l'heure actuelle, c'est que les chiffres sont stables si on suit la courbe. Il faut avoir le nombre de cas dépistés, d'abord, pour pourvoir commenter, ensuite, celui des cas positifs. À titre d'exemple, avoir 100 cas confirmés sur 2000 personnes examinées reste, relativement, meilleur que le fait d'avoir 20 cas positifs sur 30 personnes examinées. Le nombre de dépistages a évolué puisque nous avons eu recours à des solutions alternatives, à l'image du scanner thoracique pour le diagnostic des atteintes pulmonaires dues au coronavirus, afin que le traitement à la chloroquine puisse être administré rapidement aux patients avant la détérioration de leur état de santé et la propagation de l'épidémie.

Justement, des citoyens prennent à la légère le confinement, en indiquant qu'avec le traitement à la chloroquine, ils peuvent guérir en cas de contamination...

C'est une fausse réflexion. Certes, on présente la chloroquine comme le remède miracle du Covid-19, qui a donné des résultats encourageants jusque-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un antiviral. En sus, c'est une molécule qui présente des effets secondaires faisant qu'elle n'est pas prescrite pour toutes les personnes contaminées. Les dernières études ont montré, entre autres, que la chloroquine peut provoquer des anomalies électriques du fonctionnement du coeur et des troubles du rythme cardiaque. C'est dire que le recours à cette molécule n'est pas sans risque. Le seul traitement assuré est celui de rester chez soi et en respectant les mesures de prévention une fois que l'on est dehors, notamment les gestes barrières et la distanciation physique.

Parlons de la prise en charge dans les établissements sanitaires. Qu'est-ce qui a changé au fil des jours?

Aux premiers jours de l'avènement du Covid-19, nous étions, nous praticiens de la santé, débordés. Il s'agissait d'une nouvelle pathologie dont on avait que peu d'informations. A un moment donné, nous avions senti que nous ramions dans le vide. Dieu merci, nous n'avons pas baissé les bras, malgré tous les risques. Maintenant, nous nous adaptons et il n'y a pas de

panique. Même les moyens ne manquent pas comme avant, malgré le fait que le manque y est toujours. Nous nous sommes aussi mis à jour concernant ce Covid-19, ce qui nous permet, en quelque sorte, de gérer les cas comme il se doit, entre autres ceux des personnes âgées et les malades chroniques.

Un malade chronique est-il plus exposé au risque de contamination ou le risque y est après?

Les deux cas sont justes. Je m'explique: un malade chronique manque d'immunité, ce qui l'expose au risque plus qu'une personne qui ne présente aucune maladie du genre. Ce manque d'immunité va être, ensuite, fatal une fois que cette personne est contaminée. C'est, d'ailleurs, pour cette raison que les malades chroniques ont un traitement spécial avant, durant et après la contamination.

Après des années de souffrance, cette pandémie ne risque-t-elle pas d'apporter, après son éradication, des changements positifs pour le secteur sanitaire?

Depuis l'avènement du Covid-19 dans notre pays, les médecins et autres praticiens du secteur de la santé sont au premier rang et ne ménagent aucun effort malgré le risque. Personnellement, j'ai passé 5 semaines sans voir les membres de ma famille et il y a des collègues qui ont en vu pire. Maintenant, ce que j'espère, c'est de voir les praticiens du secteur sanitaire revalorisés. Je ne parle pas du salaire, mais des conditions de travail. Il est temps de tout revoir. Enfin, je l'espère!