Une campagne de solidarité a été lancée lundi dernier au profit des personnes âgées, retraitées, à travers tout le pays, à l'occasion de la Journée nationale des personnes âgées. De par cette initiative, louable à plus d'un titre, l'intérêt qu'accorde l'Etat à cette catégorie de la société, n'est plus à démontrer.

Une cérémonie lors de laquelle des fauteuils roulants et des médicaments ont été distribués à des retraités, a été organisée pour les personnes âgées qui «ont toutes besoin d'une attention particulière».

Le directeur général de la Caisse nationale des retraites (CNR), Slimane Melouka, a indiqué que cet élan de solidarité, qui se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine en cours, s'inscrit dans le cadre des «missions d'assistance sociale de la CNR qui a pour objectif d'assurer une prise en charge optimale des retraités en général et des personnes âgées en particulier».

Cette opération est menée conjointement avec les organismes sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, que sont la CNR, la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) et l'Office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées (Onaaph).

Cette frange de la société souffre d'énormes problèmes socio-psychologiques liés notamment à l'abandon familial. Il est admis que l'Algérie ne semble pas être épargnée par le phénomène du vieillissement de la population qui pourrait prendre de l'ampleur d'ici à 2030. Aussi estime-t-on, dans les sphères médicales, qu'il est temps de penser à une politique globale pour une bonne prise en charge sociale, médicale en milieux institutionnel et familial de cette couche sociale.

Les personnes âgées sont vulnérables, souvent exposées à des pathologies lourdes et fréquentes, (maladie d'Alzheimer, arthrose aiguë et maladies chroniques) et n'arrivent pas à se faire prendre en charge, tant au sein de la famille qu'en milieu institutionnel. Aussi, ce constat appelle-t-il à la multiplication d'institutions - relais et à une formation plus pointue des personnels affectés au service des personnes âgées dépendantes. L'ouverture de centres de convalescence et des soins palliatifs, est une priorité afin d'éviter les déplacements des personnes âgées, malades de surcroît.

L'État algérien a consacré toute son attention en promulguant des lois afin de protéger les personnes âgées.

Selon nombre de médecins et psychologues, la gériatrie doit être incluse dans les services des établissements de santé, d'où le souci ne pas créer spécialement des centres de gériatrie.

Il faut dire que l'espérance de vie a augmenté en Algérie grâce à l'amélioration du niveau de vie de la société. Il est heureux, par ailleurs, que dans nos traditions, on sache qu'une personne âgée inspire le respect et représente la sagesse et qu'elle est souvent prise en charge dans un milieu familial.