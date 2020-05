La célébration de la Journée internationale des travailleurs intervient encore une fois dans une conjoncture difficile, marquée par des vicissitudes provoquées par la crise sanitaire du Covid-19, doublée d’une crise économique et financière sans précédent pour l’Algérie, Dans cette conjoncture difficile, le FFS préoccupé par la dégradation du pouvoir d’achat des citoyens et la menace manifeste sur les emplois, s’engage à accompagner toutes les luttes sociales pacifiques jusqu’à la satisfaction de leurs revendications légitimes, conscient que seules la lutte et la mobilisation pacifiques continues peuvent aboutir au triomphe de la révolution populaire pacifique et au changement radical du système.

Dans ce contexte, le FFS « appelle les Algériennes et les Algériens à la vigilance, la solidarité et la résistance en ces temps de crise sanitaire et à se tenir prêt à revenir à la contestation de rue ainsi que toutes autres formes de luttes pacifiques aussitôt la crise du Covid-19 dépassée». A cet effet, parmi ses propositions, le FFS a déjà « plaidé pour l’octroi d’une allocation de revenu social minimum garanti pour les Algériens sans ressources, indépendamment du Snmg spécifique aux salariés qu’il faudra valoriser, Lors des assises sociales organisées le 22 septembre 2018 à Zéralda avec les syndicats et les acteurs sociaux ». Campant sur ses positions, le FFS s’engage à « poursuivre le combat politique jusqu’à la consécrations des aspirations populaires par l’impératif de l’abolition des alternances claniques au sein du même système autoritaire, et arriver à imposer pacifiquement une alternative démocratique crédible pour l’instauration d’un Etat de droit, civil et démocratique et l’avènement de la deuxième République démocratique et sociale à travers une transition démocratique et l’élection d’une Assemblée nationale constituante souveraine ».