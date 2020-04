L'équation qu'impose la pandémie à toute la société, amène l'Exécutif à gérer une situation qui se complexifie de jour en jour. Ainsi, après plus d'un mois de confinement partiel pour l'écrasante majorité des Algériens et, il n'y a pas si longtemps, total pour les Blidéens, l'on ne voit pas vraiment le bout du tunnel. Il y a certes, dans les mesures prises par le gouvernement et soutenu par l'opinion nationale, une conséquence directe sur la propagation de la ma-ladie. C'est en soi, une grande victoire remportée sur le Covid-19. La courbe épidémique algérienne permet au Système national de santé de prendre en charge les malades avec un minimum de décès, en comparaison avec ce qui se passe en Europe.

Mais cette posture de la société qui consiste à éviter tout regroupement pour ne pas donner au virus l'occasion de s'étendre, n'est pas sans conséquence. Et pour cause, des pans entiers de l'activité économique et commerciale s'en trouvent gelés depuis plus d'un mois. Toutes les mesures de facilitations bancaires et fiscales prises par l'Exécutif pour permettre aux opérateurs économiques de rebondir ne sauraient à elles seules constituer la panacée à la difficile situation qui prévaut.

Le confinement sauve certes, des vies, empêche l'épidémie de «noyer» le système de santé, mais dans le même temps, il réduit considérablement le rythme de la machine économique et, partant, nuit au pouvoir d'achat de dizaines de milliers de travailleurs. Le gouvernement doit donc trouver une solution idoine aux problèmes créés par le confinement.

Le casse-tête n'est pas spécifiquement algérien et chaque Etat tente de trouver une solution à une terrible équation entre la vie et l'économie.

Le gouvernement Djerad a opté pour la gradation dans la réouverture de la sphère économique. Les nombreuses activités commerciales autorisées (lire l'article de Ali Amzal) devront booster l'activité commerciale et permettre à des dizaines de milliers de citoyens de reprendre le travail. Il va de soi que cela ne suffit pas pour prétendre à un retour à la normale, en raison de la persistance du confinement partiel, mais cela constitue tout de même une bouffée d'oxygène pour un secteur de l'économie qui en avait tant besoin.

La crainte que suscite cet allègement des mesures gouvernementales contre le Covid-19 est de voir une propagation plus importante du virus. Même si cette inquiétude est légitime, le risque doit être pris, si l'on considère que l'absence de toute activité provoquerait, à terme, l'effondrement de tout le système économique et social.

Il reste, estiment de nombreux

observateurs, que cette petite ouverture constitue un test grandeur nature qui permettra au gouvernement d'évaluer, d'abord l'ampleur de l'épidémie, mais également le sens des responsabilités des Algériens. On retiendra, en effet, l'absence dans le lexique du gouvernement du terme «déconfinement». Cette manière de maintenir la vigilance citoyenne à son plus haut niveau, jouera, espère-t-on, dans le comportement de tout un chacun devant les commerces. Il est donc entendu que ce léger déconfinement qui ne dit pas son nom est un test grandeur nature, dont les résultats, qui seront visibles sur les courbes épidémiques dans 14 jours, donnera au gouvernement quelques précieux enseignements de ce qu'il faudra faire dans le futur.

Il faut savoir, et l'ensemble des spécialistes le disent, que le confinement ne peut être perpétuel. Sa fonction prend fin avec une inflexion de la courbe épidémique, pas à la fin totale de toute contamination. La sortie du confinement ne se fera pas sans couacs économiques et sanitaires. Le pays qui saura faire un «savant dosage» entre la reprise des activités et la gestion sanitaire de l'épidémie aura réussi un exploit sans précédent dans l'histoire de l'Humanité. Beaucoup de nations ont engagé des processus de déconfinement. Chacune y va de ses priorités, selon la prévalence de l'épidémie et les dégâts qu'elle a causés. L'Algérie figure sur la liste des pays qui ont su prendre les bonnes mesures pour contrer le Covid-19.

Il lui faut maintenant trouver la voie de sortie avec un minimum de pertes humaines et sans encombrer son système de santé. La «seconde vague» hante les esprits des Algériens. Ce seront eux qui l'éviteront à travers des comportements responsables, comme l'a d'ailleurs souligné le ministre-conseiller chargé de la Communication auprès de la présidence de la République.