Sans nul doute, l'après-Covid-19 redéfinira de fond en comble l'ordre social et le fonctionnement des Etats. Si l'on ne connaît pas encore avec exactitude la nouvelle architecture mondiale qui est en train de s'esquisser on sait en revanche, que la hiérarchie des priorités pour les gouvernements ne sera plus la même. Des priorités qui doivent se décliner aussi bien au plan politique que dans les budgets en allouant les fonds appropriés et suffisants pour conforter la solidité de ces secteurs. C'est une ardente exigence car il y va de la sécurité nationale. La pandémie aura ainsi le mérite de réhabiliter des secteurs qui, finalement s'avèrent d'une importance capitale dans notre vie quotidienne. La santé, l'agriculture et l'environnement en seront ces grands chantiers de l'humanité.

Pendant longtemps la santé a été sinon marginalisé, reléguée au second plan. L'arrivée de la pandémie a eu l'effet d'un violent électrochoc. En première ligne dans cette lutte acharnée contre la maladie, on a vu à le courage et le coeur que mettaient les médecins et les soignants pour sauver des vies. Surnommée «armée blanche», le corps médical a imposé respect et vénération pour sa lutte continue sur les premières lignes contre cette pandémie. Des statistiques mondiales ont révélé un nombre dépassant le millier de contaminés parmi le personnel de la santé à travers le monde. C'est grâce au savoir du personnel soignant et à la disponibilité des hôpitaux publics que le désastre mondial ne s'est pas produit. Désormais, l'approche développée jusque-là par les gouvernants envers la santé publique ne sera plus comme avant. Il en sera de même pour l'environnement. Cette soudaine halte servira de base à une réflexion plus responsable sur la propreté de notre milieu immédiat et de tout ce qui nous entoure. Allant de l'éboueur du coin méprisé et marginalisé, jusqu'aux grandes questions environnementales qui agitent la planète. Il sera également de la toute première importance de réhabiliter le secteur agricole, notamment dans les pays fragiles. Le spectre de la famine plane sur le monde. Le Programme alimentaire mondial (PAM). a tiré la sonnette d'alarme après avoir constaté un réflexe protectionniste chez de nombreux pays qui ont décidé de ne plus exporter de produits alimentaires. Ils préfèrent stocker comme le fait la Russie le plus grand exportateur de blé ou le Vietnam grand exportateur de riz. Cette pandémie doit être aussi l'occasion de réinvestir dans les services publics, de repenser le fonctionnement des chaînes de production. Il sera aussi le cas pour le rôle des Etats. De nombreuses mesures ont été mises en place par les gouvernements pour venir au secours des couches sociales les plus vulnérables et aider les entreprises en difficulté.

Miné par l'incertitude, l'avenir est sombre. Avec une pandémie qui a relégué au rang de fait divers l'attaque des tours jumelles en 2001 à New York, il y a de quoi penser à ne pas réhabiliter le catastrophisme comme matière essentielle a tous les paliers de l'éducation.