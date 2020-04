Les chiffres de l'épidémie présentés, hier, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, confirment dans un volet la stabilité de la courbe épidémique, mais dans le même temps, met en évidence un risque persistant, révélant la proximité toujours présente du danger de contamination, et partant, une persistance de la propagation du virus. Il est vrai que les mesures de confinement, auxquelles a été soumise la wilaya de Blida ont largement contribué à maintenir la courbe épidémique à un niveau gérable, mais cette prouesse peut se révéler une sorte de piège, dans le cas où les citoyens pensent en avoir fini avec la pandémie. Les images qui circulent sur le Net et qui montrent des comportement assez éloignés des mesures de distanciation sociale et de gestes barrages, sont autant de signaux d'alarme que lancent des citoyens consciencieux qui en appellent au civisme des Algériens, principal facteur de lutte efficace contre le coronavirus. Le phénomène n'est pas spécifiquement algérien et relève du caractère sociable de l'humanité. Faire admettre à des personnes la nécessité de couper avec leur nature est une entreprise assez difficile que mènent les «lanceur d'alerte» au temps du Covid-19. Mais le procédé qui peut mettre mal à l'aise n'en est pas moins le meilleur moyen d'attirer l'attention des Algériens sur la dangerosité du moment, mais également sur l'impact de leur attitude sur la durée de l'épidémie. Il va sans dire que le pays qui sortira le premier de la maladie aura le plus de chance de mieux supporter le choc socio-économique de l'après-Covid-19. cela passe par une conscientisation de masse, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais la société algérienne qui a vécu un épisode social et politique exceptionnel où les Algériens ont fait montre d'un sens civique très élevé, à travers l'organisation de milliers de marches à travers le pays, sans qu'aucun incident ne soit constaté, est sans doute capable de renouveler l'exploit et apporter à soi-même et au monde la preuve, encore une fois, qu'un peuple qui comprend les priorités et rame dans la même direction est susceptible de montrer la voie au reste du monde. Sachant que la seule solution actuelle à l'épidémie est l'isolement du virus en optant pour des gestes responsables, l'idéal sera qu'en cette période dangereuse, les Algériens fassent preuve d'un bon sens collectif et remportent la véritable bataille contre la maladie. Cela peut paraître insensé, mais qui avait misé en février 2019 sur des milliers et des milliers de marches pacifiques? Aussi, force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui et malgré les appels à la prudence, nous ne sommes toujours pas dans ce cas de figure. Presque vaincu à Blida, le virus se propage dans d'autres wilayas, dont Alger. Il faut espérer un sursaut citoyen assez fort pour gagner la guerre contre l'épidémie.