Des agents de contrôle dépendant des directions du commerce des wilayas de Annaba et Mascara ont été agressés en fin de semaine. Le ministre du Commerce a dénoncé cet acte qu’il qualifie d’abject et d’inacceptable. « Au moment où les agents de contrôle fournissent de grands efforts pour stabiliser le marché et assurer au consommateur des produits sains, des pseudo-commerçants les ont agressés « physiquement », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Il a exprimé sa solidarité et celle de tous les employés de son département tout en appelant la justice à appliquer les sanctions maximales contre ces pseudo-commerçants.