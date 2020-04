Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, a examiné, lundi dernier, avec des opérateurs et des professionnels du tourisme, une série de propositions visant à atténuer l'impact de la propagation du Covid-19 sur le secteur et à se préparer à la reprise de l'activité touristique, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui a réuni le ministre avec des représentants de la Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyages (Fnat), du Syndicat National des agences de voyages (Snav) et de la Fédération nationale des hôteliers algériens, s'inscrit dans le cadre de concertations et d'échange d'informations sur les répercussions de la crise sanitaire actuelle sur le secteur du tourisme, d'une part, et la proposition de mesures susceptibles d'atténuer ses effets sur les activités touristiques, d'autre part.

Le ministre du Tourisme a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation des professionnels du secteur du tourisme «dans le cadre des opérations de solidarité nationale de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus». Il a souligné à cette occasion que le gouvernement «oeuvre à mettre en place tous les moyens nécessaires pour endiguer la pandémie mais aussi reprendre les activités économiques».

Le ministre a assuré également que les préoccupations et les propositions des opérateurs du secteur «seront étudiées avec le plus grand sérieux dans le cadre du plan d'action du gouvernement, afin de soutenir et d'assister tous les opérateurs économiques» du secteur. Il a appelé à «davantage de mobilisation et à se préparer à un avenir prometteur plein d'espoir et d'optimisme, après le retour à la vie normale», note en conclusion le communiqué du ministère.