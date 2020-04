Le MSP, qui a mis le cap sur les prochaines législatives et locales, ne tarit pas d’éloges à l’égard du chef de l’Etat. A travers le communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, tenue ce dimanche, la formation du défunt cheikh Mahfoud Nahnah, appuie toutes les nominations effectuées par le chef de l’Etat. « Le mouvement soutient toutes mesures prises par l’Etat pour consolider la ligne nationaliste souveraine sur le plan des nominations et des politiques, et réaffirme son orientation appelant à un changement politique garantissant les libertés et le respect de la loi et des fonctions constitutionnelles par tous les individus et toutes les institutions », peut-on lire sur le communiqué de ce parti islamiste. En cette occasion, le MSP n’a pas manqué d’exprimer son soutien aux efforts déployés par l’ANP pour protéger les frontières orientales du pays, il a fait remarquer qu’ « il suit avec grand intérêt l’évolution positive en faveur de la légitimité au niveau de la Libye voisine ».

Autrement dit, le MSP, admirateur de l’AKP de Recep Tayyip Erdogan se réjouit que les rapports de force soient renversés en faveur du gouvernement d’Union nationale (GNA) contre le maréchal Haftar. Sur le plan économique, le mouvement plaide pour « la nécessité de prendre des mesures qui protègent les entreprises économiques, permettant de réaliser un consensus national autour d’une vision économique pour après l’épuisement des réserves de change, axée sur le travail et l’abolition de la culture du gaspillage et des pratiques de la corruption, et s’appuyant sur la solidarité et la libération de l’initiative...». La formation de Abderezzak Makri considère que « la stabilisation de la situation économique, déjà en butte à un statu quo avant d’être exacerbée par la crise sanitaire induite par le coronavirus Covid-19, est une question vitale pour le pays qui nécessite une transparence dans sa gestion , son diagnostic loin de tout populisme ».

S’agissant de la pandémie de Covid-19, le mouvement estime qu’elle demeure un défi majeur pour la santé publique.

« L’inévitable angoisse et les contraintes du confinement ont mis à rude épreuve les citoyens, et ce, quels que soient les efforts déployés par les pouvoirs publics, qu’il convient de remercier au demeurant, », est-il relevé. De ce fait, « les autorités compétentes doivent rectifier les dysfonctionnements et les déséquilibres apparus… », suggère le MSP. « Les pouvoirs publics sont appelés à jouer un rôle plus efficace pour endiguer la menace du coronavirus et programmer la levée progressive du confinement en fonction des résultats obtenus, tout en accordant de l’importance à la sensibilisation du public et en fournissant les moyens de protection nécessaires au retour à la vie normale ».