Le docteur et chef du service infectieux à l'hôpital de Boufarik, Mohamed Yousfi, explique l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en se référant à la première semaine de cette dernière et sa propagation. Il est affirmatif quant à la situation stationnaire de l'épidémie. Il précise que le pic est en cours, mais cela réconforte les établissements hospitaliers quant à la gestion de l'épidémie.

L'Expression: Pouvez-vous nous parler de l'évolution de la situation au niveau de l'hôpital de Boufarik en matière de pandémie et est-ce que l'Algérie est en train de vivre le pic sur le plan de la propagation de coronavirus?

Docteur Mohamed Yousfi: Moi je dirai que nous sommes dans un état stationnaire. Pratiquement, ça n'augmente pas, mais ça ne diminue pas encore. Maintenant en termes d'affluence, il y a tous les jours des malades. Mais en termes de positivité, on est en train de tourner autour de dizaines de malades à peu près qui sont positifs et qu'on reçoit par jour.

Ne considérez-vous pas qu'il s'agisse d'une évolution positive de la situation sanitaire au niveau de votre établissement?

Il faut faire attention aux propos... Quand on parle de l'évolution, je fais allusion à notre hôpital de Boufarik. Maintenant au niveau de la wilaya de Blida, il y a l'hôpital Fabour, il y a le CHE de Frantz Fanon, ce n'est pas comme la première semaine de la déclaration de la pandémie où on était seul à faire face en tant qu'établissement. Mais je peux dire qu'au niveau des autres établissements de nos collègues à Blida, la situation de la pandémie est stationnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une augmentation importante comme cela a été enregistré durant la première semaine de la déclaration de la pandémie. Maintenant, pour enclencher la phase descendante, pour l'instant, à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de Boufarik, ce n'est pas le cas, mais peut être ailleurs, c'est le cas. Je peux dire que le flux qu'on avait avant, est moins important, et en termes de malades positifs, qu'on reçoit tous les jours, c'est stationnaire depuis une semaine.

Quelle explication donnez-vous à cette situation stationnaire? Peut-on dire que le confinement strict au niveau de la wilaya de Blida est pour beaucoup dans cette évolution positive?

L'explication est que c'était prévisible d'arriver à ce niveau de plateau dans tous les pays du monde. L'épidémie, elle, commence doucement et après elle augmente et après il y aura la phase ascendante; Mais pour nous, les prévisions qui ont été faites par les spécialistes, le pic on l'atteindrait ces jours-ci entre le 15 du mois et le 22. On parle là des prévisions des épidémiologistes, mais ceux qui peuvent confirmer ça, c'est au niveau du ministère de la Santé, étant donné qu'ils disposent de toutes les statistiques inhérentes à l'évolution de la pandémie et son niveau de propagation. C'est-à-dire qu'ils disposent des données au niveau national.

Quand on constate et on fait une lecture du ministère de la Santé, on peut dire que c'est en train de tourner entre 80 et 100 malades par jour, alors qu'il y en avait un peu plus avant. Donc, selon ces statistiques nationales émanant de la tutelle, il s'agirait du pic. Mais j'insiste pour dire que théoriquement on est au niveau du pic, maintenant en pratique, ce qu'on est en train de voir, on voit un nombre de malades stable depuis une semaine, c'est celle-là la réalité de la situation et de l'évolution au niveau de notre hôpital à Boufarik.