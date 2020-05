Perplexes. Les chiffres liés au coronavirus en Algérie laissent perplexes. Il y en a qui inquiètent, mais aussi d'autres qui rassurent. En effet, au moment où le nombre des contaminations enregistre une hausse préoccupante, ceux des décès et des guérisons, procurent un grand réconfort puisque le premier baisse et le second augmente. Faut-il donc s'alarmer ou se féliciter? à bien voir, la forte baisse du nombre de décès est due au protocole de traitement adopté de façon précoce, en temoigne d'ailleurs, le nombre de patients guéris. Mais l'Algérie qui a réussi à maîtriser la crise sanitaire en prenant des mesures de prévention à temps et en imposant les gestes barrières, risque aujourd'hui d'être emportée par le souffle d'une seconde vague de l'épidémie. Il suffit pour s'en rende compte de rappeler que durant les deux mois qui ont suivi l'enregistrement, fin févier dernier, du premier cas de contamination au Covid-19, le pays a comptabilisé une moyenne mensuelle de 1500 malades. Or ce chiffre vient d'être atteint au bout des douze premiers jours seulement du mois de Ramadhan. De 3127 personnes contaminées, au premier jour du mois sacré, l'Algérie se rapproche de la barre des 5000 atteints du coronavirus. En fait, si au début, le nombre de cas testés positifs était de moins d'une centaine par jour, il avoisine maintenant le double. Cette hausse s'explique certes, par l'augmentation des laboratoires de diagnostic à travers le territoire national, mais elle renseigne sur une seule chose: l'inconscience du citoyen qui n'a pas réussi à concilier entre la fièvre acheteuse pour la préparation du mois de Ramadhan et les consignes de distanciation sociale. Le résultat est là. Quinze jours à peine après le premier test, grandeur nature, lancé par le gouvernement en annonçant des mesures d'allégement du confinement avant le Ramadhan et l'ouverture d'une grande partie des commerces, la hausse des cas de contamination a poussé l'équipe de Djerad à revenir sur sa décision. Le «laxisme-assassin» constaté chez de nombreux citoyens ne va pas permettre d'aller vers un déconfinement graduel. Comment faire? Imposer une nouvelle quinzaine de jours de confinement? Ce sera énorme pour le moral du citoyen et l'économie. Certes, il ne faut pas s'attendre à une fin du couvre-feu le 14 mai prochain, mais les autorités vont offrir plus de possibilités aux citoyens pour les achats de l'Aïd. Cependant Abderrahmane Benbouzid va imposer son plan B. Le ministre de la Santé a laissé entendre, hier, lors de sa sortie sur le terrain, que la seule solution pour lever le confinement est d'imposer le port obligatoire des bavettes à l'extérieur. «Tout citoyen qui se trouve en dehors de sa maison doit impérativement porter un masque de protection. Dans ce cas, nous pouvons parler de la levée du confinement. Et il ne faut pas attendre que les autorités en fournissent, du moment que nous pouvons les confectionner à la maison». Et comme tout semble avoir été discuté au sein du gouvernement pour imposer le port des masques, la déclaration du ministre de la Santé a été vite appuyée par celle du ministre délégué de l'Industrie pharmaceutique, le docteur Lotfi Benbahmed qui a tenu à expliquer que le recours aux «masques alternatifs» en tissu contribuera à assurer leur disponibilité au profit de tous les citoyens. L'avantage des «masques alternatifs», explique-t-il, réside dans le fait qu'ils sont «faciles à fabriquer, lavables, réutilisables et à la portée de tous», outre leur utilité pendant la saison du froid contre la grippe saisonnière. Pour le ministre délégué, amener la société à porter ce nouveau type de masque pour prévenir contre le coronavirus introduirait cette pratique «dans la culture et les habitudes de la société». Concernant les masques médicaux, le docteur Benbahmed a assuré que les stocks au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) s'élevaient actuellement à 20 millions de masques, faisant état de la réception prochaine de 10 millions de masques supplémentaires en provenance de la République populaire de Chine. Ces masques importés et ceux produits par quatre opérateurs locaux sont destinés essentiellement au personnel de la santé publique,

a-t-il soutenu. Porter des masques chaque jour et partout, il faut déjà s'y préparer.