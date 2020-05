Suite à la suspension des cours dans le contexte de la propagation de la pandémie du Covid-19, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a assuré que l'examen du baccalauréat pour l'année scolaire en cours sera maintenu et qu'il n'y aura pas d'année blanche. Lors de son entrevue, diffusée avant-hier, avec les responsables de médias nationaux, il a expliqué que les mesures à prendre dans ce sens restent tributaires de l'évolution de la propagation du nouveau coronavirus.

«Cette décision est tributaire, en premier lieu, de l'évolution de la situation sanitaire», a souligné le président.

Pour plus de précisions, il indique que cet examen sera maintenu, mais en fonction des circonstances que traverse le pays, il note en outre que «l'année scolaire prend généralement fin en juin, un délai que nous n'avons pas encore atteint», ajoutant: «si les chiffres (concernant la propagation du Covid-19) venaient à baisser, nous pourrons envisager une solution. En revanche, si le scénario contraire se produira, il y aura d'autres issues à prévoir, mais pas celle de l'année blanche et les élèves concourront aux épreuves sur les cours qui leur ont été dispensés», a-t-il précisé.

Dans le même sens, il a mis l'accent sur l'importance extrême de l'examen du baccalauréat, étant un diplôme qui donne accès à l'université, assurant les candidats et leurs parents que les solutions envisageables seront à la portée des élèves «à qui nous ne ferons pas porter plus qu'ils ne peuvent porter». En réponse à une question sur les mesures d'apaisement qu'envisage de prendre le gouvernement à l'avenir au profit du front social afin d'éviter des perturbations sociales, le président de la République s'est engagé à veiller au règlement des problèmes sociaux, «une mission que je m'engage à accomplir de manière rationnelle», a-t-il ajouté, saluant la prise de conscience dont fait preuve le citoyen pour revendiquer ses droits.

Le président Tebboune a évoqué les enseignants en particulier, promettant qu'il oeuvrera à résoudre leurs problèmes liés aux salaires, aux statuts et autres, mais selon un calendrier à arrêter graduellement.

Concernant le secteur de l'enseignement supérieur, le président de la République a salué l'esprit d'innovation chez les jeunes, lequel a éclos en pleine crise de coronavirus, se félicitant de la richesse des cerveaux dont dispose l'Algérie et qui lui permet de créer de la richesse à partir de rien.