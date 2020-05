Il y a des signes révélateurs d’une situation politique qui ne ressemble pas à celle qui a été pratiquée pendant des décennies. L’Algérie et après le sursaut libertaire qui s’est manifesté un certain 22 février de l’année écoulée, a su s’arrimer aux nouvelles exigences du changement dans les structures et institutions, mais aussi dans les mentalités.

Depuis la mise en place d’une manière quasi définitive et permanente de la fonction de président de la République et en rompant avec une situation de transition que beaucoup de personnes voulaient qu’elle s’inscrive dans la durée, le pays a pu trouver graduellement et petit à petit ses équilibres et son mode de fonctionnement somme toute ordinaire. Il est indéniable, voire édifiant, de dire que les enjeux de l’Algérie d’aujourd’hui sont totalement différents par rapport à l’ancienne pratique d’un régime despotique et honni. Certes, la crise est là, elle est multidimensionnelle, mais la volonté de dépasser le statu quo et trouver des solutions idoines à la conjoncture actuelle, son autant de preuves qui se manifestent de la manière la plus saillante à travers des prises de décisions courageuses par le président de la République dans un contexte des plus délicats et des plus critiques dans la vie politique du pays.

La crise sanitaire majeure de la pandémie de Covid-19 pèse d’une manière drastique sur la gestion politique du monde en général et de l’Algérie en particulier. C’est une situation inédite dans l’histoire du pays depuis son indépendance, ajouter à cela la chute drastique des prix du baril de pétrole dans les marchés internationaux. Cette ceinture de crise qui entoure le pays de tous les côtés, n’a pas été une sorte d’épée de Damoclès sur la tête des Algériens et des Algériennes qui maintiennent la cadence et la dynamique du développement, de la production et de la mobilisation patriotique pour la préservation de la cohésion nationale et la souveraineté politique et économique. Il faut dire que la synergie politique est plus que tangible au regard de l’implication sans précédent d’institutions de l’Etat dans l’action qui lui sied, à savoir de remettre de l’ordre et de tracer à nouveau une nouvelle feuille de route quant à une nouvelle stratégie de développement et de renouveau national. L’héritage politique est chaotique, le legs n’est pas une sinécure, il est bel et bien un ensemble de crises et d’impasses dignes d’une bombe à retardement dont l’urgence de la désamorcer s’impose avec acuité.

Tout l’enjeu du gouvernement de Tebboune est à ce niveau d’asseoir les jalons d’une Algérie nouvelle en rupture avec l’ancienne pratique du régime personnel et prédateur et pourvoyeur des maux sociaux à l’image de la corruption, la médiocrité rampante et la gabegie ambiante.

Les prémices d’une rupture avec les pratiques du passé, donc avec le régime qui a réduit le pays à une véritable loque, se font ressentir on ne peut plus clairement. L’Algérie de 2020 se projette pour s’approprier des outils et des facteurs d’un renouveau aux plans économique, politique et institutionnel en mesure de lui rendre son aura d’antan et sa brillance des débuts de l’Indépendance nationale et ses retentissements au niveau régional et international.