L'Armée nationale populaire restera à jamais le maillon fort de l'Algérie avec ses sacrifices, ses engagements et son dévouement au peuple. Après le rôle important qu'elle a joué lors des manifestations ayant débuté un certain 22 février contre un cinquième mandat de l'ex-président de la République et grâce aussi à la sagesse du défunt Ahmed Gaïd Salah, alors chef d'état-major et vice-ministre de la Défense qui a promis et a tenu sa promesse qu'aucune goutte de sang d'un Algérien ne coulera, l'ANP est encore aux côtés de son peuple dans cette crise de pandémie qui a secoué le monde entier.

Elle s'est engagée à 100% pour lutter au même titre que le peuple contre ce virus qui continue de tuer des milliers de personnes dans le monde. Le rôle que joue l'ANP actuellement on ne risque certainement pas de le voir dans un autre pays. Avec ses propres moyens de transport, elle a traversé des distances extraordinaires par voie aérienne jusqu'en Chine pour ramener des produits et équipements, voire du matériel de lutte contre le Covid-19, marchandise médicale devant satisfaire les besoins du pays. Quatre voyages en tout, alors que d'autres sont programmés renseignent sur la haute qualité de l'esprit de l'ANP et de son Haut Commandement soucieux du bien-être du citoyen. L'ANP a été la première d'ailleurs à réagir pour faire face au Covid-19 en alimentant des hôpitaux de campagne avec toutes les commodités nécessaires avec la mobilisation de son staff. D'ailleurs, il est important de souligner que pas moins de cinq personnes ayant été atteintes du Covid-19 admises au niveau de l'hôpital militaire de Constantine sont sorties, hier, complètement guéries de ce virus. Une nouvelle qui ouvre droit à l'espoir de voir le pays complètement débarrassé de cette pandémie.

L'ANP a été la première aussi à tendre la main pour venir en aide aux populations éloignées qui n'ont pas les moyens de se déplacer en allant vers elles. L'Armée nationale populaire représente réellement ces enfants issus du peuple. On n'est certainement pas prêt à oublier la phrase du général-major, chef d'état-major par intérim Saïd Changriha quand, lors de son dernier déplacement à la 2e Région militaire avait souligné «nous sommes prêts à nous sacrifier pour le peuple». Comment ne pas s'incliner devant tant de dévouement, d'autant plus que l'ANP contribue efficacement à la construction de l'économie du pays, elle vient de livrer 1031 véhicules pour différentes missions, de marque Sprinter et Mercedes classe G. Elle continue d'être aux côtés des citoyens et à leur service sans contrepartie. Mieux encore, on rappelle que ses hauts officiers, ses cadres et ses soldats ont fait don d'un mois de salaire pour combattre le virus, un geste qui renseigne sur le degré de responsabilité et de conscience chez notre armée qui a su se distinguer encore une fois par son humanisme.