L'urgence sanitaire que vit, aujourd'hui, l'Algérie, pourrait être dépassée dans un proche avenir. Le rythme de contaminations qui se stabilise est annonciateur de l'amorce d'une décrue. Si cela se confirme, le scénario catastrophes prédit n'aura pas lieu, témoignant par là d'une gestion appropriée et adroite de la crise.

Les efforts extraordinaires déployés par les autorités, le personnel de la santé et les citoyens, dès le début de l'apparition de la maladie, auront donc porté leurs fruits. Ce résultat indéniable a été reconnu par les Nations unies qui ont tenu à saluer les mesures qualifiées de «courageuses» prises par le pays dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans une contribution rendue publique hier, Eric Overvest, le coordinateur résident du Système des Nations unies en Algérie, a affirmé que «l'Algérie, comme tous les autres pays affectés par le Covid-19, a adopté une série de mesures pour contenir l'épidémie.

Une des mesures courageuses décrétées par le président de la République est l'instauration du confinement total ou partiel sur tout le territoire». Il a relevé que «cette mesure, qui reste à ce jour le moyen le plus efficace pour endiguer la propagation du virus, vient appuyer le plan de riposte à la menace de l'infection du coronavirus (Covid-19) élaboré par le ministère de la Santé qui s'articule sur la surveillance de l'infection, la prise en charge de cas suspects, le dispositif de prise en charge des malades, le dépistage, la protection, les mesures d'hygiène et les procédures de veille». Le responsable onusien n'a pas manqué de souligner également que le gouvernement «a adopté des mesures d'urgence pour limiter l'impact économique et social ainsi que des actions de solidarité à l'endroit des catégories affectées par la pandémie». Et c'est à l'égard de toutes ces décisions que les Nations unies ont tenu à saluer le gouvernement algérien. Il a aussi rendu «un vibrant hommage» à «tous ceux qui travaillent au péril de leurs vies pour préserver les nôtres» qualifiant le personnel médical d'«armée infatigable, en première ligne de cette guerre contre l'ennemi invisible». Eric Overvest a enfin loué l'élan de solidarité et l'engagement de la société civile «qui s'est spontanément mobilisée et organisée pour sensibiliser et assister les personnes en situation de vulnérabilité» soutenant que «cet élan de solidarité, ancré dans l'ADN du peuple algérien, témoigne du degré de conscience et de l'engagement collectif pour venir à bout de la crise sanitaire et de ses conséquences socio-économiques». Il faut dire que l'expression de la reconnaissance onusienne vient pile-poil désavouer tous les fake news et les critiques visant à minimiser les efforts fournis par l'Etat et les personnels de la santé dans la lutte contre le coronavirus. Car, dans ce combat, il faut reconnaître que l'Etat n'a fait preuve d'aucun laxisme même si des lacunes existent, qu'un manque de moyens est enregistré ou que des erreurs d'appréciation sont faites. Car il s'agit là de faire face à une situation tout à fait inédite. Faut-il rappeler qu'au tout début de la pandémie, l'OMS avait classé l'Algérie dans le trio de tête des pays africains les plus exposés par le nouveau virus et que des scénarios à «l'italienne» ont fait craindre le pire à des millions d'Algériens sous prétexte d'un système de santé défaillant. Or, face à une pandémie, aucun système de santé ne peut faire face et seules des mesures de précaution permettent de gérer la crise. Et c'est exactement ce qui a été fait en Algérie qui a mis en place son dispositif préventif avant même les instructions de l'OMS. Il y a aussi la décision prise à temps de recourir au traitement à la chloroquine dès la confirmation de l'efficacité de ce médicament. La conscience des Algériens du danger et leur respect des consignes données ainsi que leur solidarité ont fait que la situation a pu être maîtrisée.

à bien voir donc, c'est en joignant toutes ses forces que le pays est en phase de réussir sa lutte. En fin de compte, cette pandémie mondiale est une immense tragédie, mais elle constitue pas moins un défi pour bâtir en commun une Algérie innovante, pragmatique, efficace et plus solidaire.