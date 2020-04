L’Algérie n’adoptera pas une posture défensive sur les questions des droits de l’homme et de la démocratie. C’est ce qui ressort des propos tenus par le président de la République, lors du Conseil des ministres qui s’est tenu avant-hier. Abdelmadjid Tebboune ne fait pas dans la nuance et annonce tout de go : «Nous sommes déterminés à édifier une véritable démocratie, étant une revendication populaire irréversible, une démocratie accordant à tout un chacun la place qu’il mérite indépendamment de sa position sociale.» C’est là un engagement solennel du premier magistrat du pays, élu dans des circonstances particulières où la demande en démocratie était au summum des revendications populaires. Le chef de l’Etat qui assure en substance que l’Algérie ne se laissera pas dicter le chemin qu’elle devra suivre pour parvenir à son objectif, note que «la démocratie que nous ambitionnons de construire ensemble, n’arrange pas ceux qui ont répandu la corruption sur la terre en amassant des fortunes suspectes et bénéficié de privilèges indus en usant de différents moyens».

Un engagement d’ailleurs totalement assumé par le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, qui n’a pas «rougi» à l’annonce de certaines décisions critiquées dans certains milieux, mais qui, à ses yeux, ne dérogeaient pas du tout au principe des libertés. Prendre des décisions dans l’intérêt de la collectivité nationale et les assumer jusqu’au bout, c’est cela un état fort.

Le travail du ministre est conforté par le président de la République qui attire l’attention de l’opinion nationale sur les velléités de certains cercles à faire dévier l’Algérie de la piste ouverte par le Mouvement populaire dans son premier élan authentique. «La véritable démocratie ne saurait se construire que dans le cadre d’un état fort avec sa justice et sa cohésion nationale, et nous sommes déterminés à édifier cet état avec son référent novembriste», insiste le chef de l’Etat. Le diptyque, «Justice et cohésion nationale» constitue, au regard du chef de l’état, un préalable nécessaire à toute démarche ambitionnant l’édification d’un état authentiquement démocratique. L’Algérie prend cette voie et les amendements apportés au Code pénal, adopté par le Conseil des minis-tres, poursuivent donc l’objectif de combattre les manœuvres dilatoires et faussement démocratiques émanant de certains cercles intéressés par l’affaiblissement de l’état algérien. Il a été justement constaté une multiplication de ces manœuvres et aucun Algérien n’a remis en cause la réaction des institutions de la République. Après le vote des amendements, force sera à la loi qui sévira contre les propagateurs de fausses nouvelles visant la déstabilisation du pays. En n’ayant aucun état d’âme par rapport aux sanctions apportées contre les partisans du chaos, l’état montre sa détermination, déploie sa puissance que lui confère toute la société. Il n’y a pas à avoir «honte» de défendre les intérêts du pays. Les amis de l’Algérie et ses ennemis reconnaîtront certainement cette posture. «L’état fragile ne peut donner lieu qu’à l’édification d’une pseudo démocratie ouvrant les portes à l’anarchie et à la violation de la loi», souligne le président de la République. Lorsque l’état sert un usage personnel, c’est la démocratie qui en prend un coup, semble noter le président Tebboune qui, sans fioriture, fait un constat assez dur de la situation que traverse le pays. «Il me désole de dire que nous vivons une certaine anarchie affectant parfois les fondements de l’unité nationale et la conspiration avec certains réseaux étrangers hostiles au pays», affirme-t-il. Le propos est on ne peut plus clair et surtout assumé au plus haut niveau de l’état. Il faut donc que cette situation cesse pour permettre à la démocratie authentique d’émerger. Une émergence qui sera forcément dictée par un comportement exemplaire des institutions de la République et l’expression de la notion «état de droit». Le projet de loi portant Code pénal poursuit l’objectif de moraliser la société et l’administration, insiste le chef de l’état. Il aspire à la rupture définitive avec les pratiques qui ont terni l’image de l’état et de ses cadres. Mais pour réussir cette mue, il faut édifier «un état fort et équitable sans aucune ambiguïté entre la liberté et l’anarchie».