Le sort des élèves sera connu aujourd'hui. La commission chargée de formuler les propositions nécessaires pour finir l'année scolaire avec succès et au mieux des intérêts des élèves et des étudiants annoncera aujourd'hui le verdict. Après des consultations approfondies des ministres de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et de l'Enseignement supérieur, la décision de reprendre les cours ou de les suspendre sera prise au Conseil des ministres qui se tient aujourd'hui par vidéoconférence.

Les responsables prennent en compte plusieurs facteurs qui sont interconnectés les uns aux autres pour la prise de décision, entre annulation et report des examens de fin d'année, l'évolution et la propagation du Covid-19 sont les points sur lesquels le gouvernement s'appuiera dans sa décision. Selon des sources proches du centre de décision, les discussions ont mis en lumière jusqu'à présent, l'exigence de sauver cette année scolaire en évitant une année blanche, la clôture de l'année scolaire dans tous les établissements et le report du bac 2020 jusqu'au mois de septembre.

Dans ce même chapitre on rappelle qu'une réunion autour d'une table ronde s'est tenue récemment entre la tutelle et les partenaires sociaux pour trouver rapidement des solutions. Plusieurs points ont été relevés et des solutions proposées. On note que le Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Cnapest), avait indiqué que l'année scolaire est presque sauvée, avec les 1er et 2e trimestres. De son côté, l'Union nationale des personnels de l'éducation et de formation (Unpef), avait proposé l'annulation de certaines épreuves. «Il est préférable que les élèves soient dispensés de certains examens, notamment de l'examen blanc du baccalauréat, mais aussi des cours pour les élèves de la 1ère année jusqu'à la 4e année du cycle primaire, de la 1ère à la 3e année moyenne et ceux des 1ère et 2e années secondaires». Pour l'Association des parents d'élèves, il est possible d'organiser l'examen du baccalauréat fin juin en concertation et avec l'accord du comité scientifique chargé du suivi de l'évolution du coronavirus en Algérie.

Dans le même ordre d'idées, la commission de l'éducation du Sénat a transmis, dans une correspondance au ministre, des suggestions. Elle propose l'annulation des matières secondaires de l'examen du baccalauréat avec un report de l'examen au mois de septembre.

A propos de l'examen du BEM (examen de fin du cycle moyen), le Sénat suggère un passage en classe supérieure avec la suppression pure et simple des épreuves du BEM et un passage automatique au lycée sur la base d'une moyenne de 9/20.

La décision sera prise et communiquée aujourd'hui; quels que soient ses choix, la commission est confrontée à un dilemme épouvantable.