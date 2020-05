Terminer l’année scolaire avec succès est la priorité pour le gouvernement. Si les discussions mettent en lumière l’exigence de sauver cette année scolaire en évitant l’année blanche, une décision sera prise et communiquée en conséquence dimanche prochain. Lors du Conseil des ministres, tenu avant-hier par visioconférence, le président de la République a décidé de former une commission présidée par le Premier ministre à laquelle sera dévolue la mission de formuler les propositions nécessaires pour terminer l’année scolaire en cours, la décision définitive devant être prise dimanche prochain en Conseil des ministres. « Le Conseil des ministres a décidé après un débat approfondi de former une commission présidée par le Premier ministre et composée des ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, laquelle se chargera de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire au mieux des intérêts des élèves et étudiants », indique un communiqué de la présidence. « La décision définitive sera prise dimanche prochain en Conseil des ministres », a ajouté la même source. Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux en suivant un exposé présenté par le ministre de l’Education nationale sur la situation du secteur, dont le fonctionnement a été impacté par la pandémie du Covid-19 et les résultats des concertations avec les partenaires sociaux pour terminer l’année scolaire. Dans ce même sens, on note que le président a assuré jeudi dernier lors de son entrevue, avec les responsables de médias nationaux, que l’examen du baccalauréat pour l’année scolaire en cours sera maintenu et qu’il n’y aura pas d’année blanche. «Cette décision est tributaire, en premier lieu, de l’évolution de la situation sanitaire», a souligné le président en précisant que l’examen sera maintenu, mais en fonction des circonstances que traverse le pays. Le président avait en outre souligné que « l’année scolaire prend généralement fin en juin, un délai que nous n’avons pas encore atteint». Dans ce même sens, il avait mis l’accent sur l’importance extrême de l’examen du baccalauréat, étant un diplôme qui donne accès à l’université, assurant les candidats et leurs parents que les solutions envisageables seront à la portée des élèves «à qui nous ne ferons pas porter plus qu’ils ne peuvent porter».