C’est le retour progressif à la normale dans la wilaya de Tizi Ouzou, c’est du moins ce qui a été annoncé jeudi dernier par le wali, Mahmoud Djemaâ. Le premier responsable de la wilaya a annoncé, lors d’une réunion de l’exécutif, que la reprise des travaux sur tous les chantiers de la wilaya aura lieu à partir de demain. Le wali a indiqué que la reprise de l’activité sur les chantiers devrait, en revanche et impérativement, être accompagnée du strict respect des mesures préventives anti-coronavirus, mises en œuvre depuis le début de la campagne de lutte contre cette pandémie. Mahmoud Djemâa a indiqué, dans le même sillage, que les chefs d’entreprise, notamment ceux du bâtiment, premiers concernés par cette mesure, auront droit à toutes les facilités pour leur permettre de renouer avec leurs activités dans les meilleures conditions possibles. Parmi les avantages auxquels auront droit les responsables des entreprises en question, le wali cite les autorisations de circuler même pendant les heures de confinement (entre 17 h et 7 h). Par ailleurs, et toujours concernant le volet de la pandémie du Covid-19, la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tizi Ouzou a indiqué jeudi dernier que la situation est maîtrisée dans la région, surtout depuis une dizaine de jours, à la faveur du lancement des tests rapides. Ces derniers permettent un prompt suivi de l’évolution de la pandémie et des cas positifs, a indiqué la DSP et, du coup, de prendre en charge, à temps, les nouveaux patients. Grâce à ces tests rapides, il sera permis de cerner rapidement l’étendue de l’épidémie, ce qui permettra de freiner la propagation du coronavirus et de maîtriser l’évolution de la maladie, selon la DSP de Tizi Ouzou.

« L’introduction des tests rapides dans le dépistage des sujets ayant contracté le virus, depuis plus d’une semaine, a permis le suivi immédiat et étroit de toutes les personnes ayant un contact rapproché avec un cas confirmé positif du Covid-19 », a ajouté la même source qui a tenu à rassurer la population de la wilaya de Tizi Ouzou qui semble être prise de panique depuis quelques jours, après avoir constaté que l’affluence sur les villes et sur les magasins a augmenté de manière considérable.