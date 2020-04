«Les religions font preuve d’humilité face à la pandémie. Quant à l’islamisme, il a peut-être rencontré une souche plus féroce que lui », a écrit le romancier Kamel Daoud dans sa dernière chronique sur le magazine français

Le Point. Le chroniqueur disséquait évidemment, une étrange situation induite par la pandémie de coronavirus que vivent les musulmans. Cette situation se complique davantage pour devenir carrément kafkaïenne en ce mois de Ramadhan. « Le virus va-t-il restaurer la laïcité que la loi a fait attendre ? », s’interroge, provocateur, Kamel Daoud. Un Ramadhan très singulier, en effet, dans la mesure où il consacre la primauté de la sécurité sanitaire sur le devoir religieux. coronavirus oblige, les mosquées sont fermées et les fidèles sont… priés de prier chez eux.

Fait intéressant à relever : Contre toute attente, la polémique tant redoutée sur la fermeture des mosquées et l’annulation de la prière des tarawih, tout comme celle de vendredi d’ailleurs, n’a pas pris une grande ampleur même dans les milieux sociaux plus conservateurs. A part une légère boursouflure du côté des islamistes, il fallait bien qu’ils fassent un minimum syndical, le débat sur cette décision gouvernementale a fait long feu. Il y a chez les fidèles une sorte de résignation à accepter le sort réservé au monde et une grande conscience à observer des mesures barrières nécessaires. Cependant, cela n’apaise pas un malaise, une douleur « profonde » ressentis par les croyants.

Le choc est fort pour les Algériens qui sont appelés à accomplir un triple jeûne : pas de marchés ou très peu, pas de prière de tarawih et pas de sorties et autres soirées nocturnes. Que restera-t-il de ces habitudes en ces temps de coronavirus? L’épidémie impose le confinement, d’éviter les lieux publics et une distanciation de rigueur. Le Ramadhan perdra de sa saveur certes, mais c’est un passage obligé. Comme toute activité humaine en cette année 2020 d’ailleurs, le mois de Ramadhan restera dans les annales. Il sera très dur, non pas au plan physique, mais plutôtn au niveau psychologique.

Connaissant l’aspect festif de ce mois, il est très difficile d’imaginer un Ramadhan sans rencontre familiale, sans veillées nocturnes et même sans shopping. Ce mois est un moment particulier pour les familles algériennes. On se rappelle des années précédentes quand des milliers de familles algériennes écumaient les rues et autres quartiers des grandes villes jusqu’aux heures très tardives de la nuit. Une ambiance festive où se mêlaient la joie et la fraternité partagées.

Mais cette année, ce ne sera pas possible. « à quelque chose malheur est bon », dit l’adage populaire. Cela permettra de stopper l’hémorragie financière des ménages. Pas de grandes dépenses pour l’alimentation, l’achat de la nouvelle vaisselle, les décorations faites durant ce mois et autres achats qui créent de vrais gouffres financiers dans le budget familial. Mais pas si sûr. Pour ne citer que cet exemple , une immense file de voitures a été observée, hier, au niveau des grossistes de Semmar ainsi que ceux de Jolie-Vue à Kouba, il faut dire que la razzia sur les marchés est toujours de mise.