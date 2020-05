Si sur le nombre de propositions du Comité d'experts, les amendements constitutionnels proposés, réunissent un consensus certain, celui consistant à la «constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à la restauration de la paix dans la région dans le cadre d'accords bilatéraux de pays concernés», fera certainement débat au sein de la société. L'amendement touche, en effet, à un aspect que les Algériens considèrent comme fondamental et même un marqueur de leur République.

Engagés dans deux guerres contre l'Etat d'Israël dans le cadre d'une large coalition arabe en 1967 et 1976, l'armée algérienne n'a à aucun moment réédité ce genre d'expérience. Même sollicités par l'ONU ou encore l'Union africaine, tous les dirigeants algériens des 50 dernières années ont toujours mis en avant le caractère strictement défensif de l'ANP.

Aucun soldat algérien n'a mis un pied à l'extérieur du pays dans le cadre d'une opération de maintien de la paix ou pour prendre part, de quelque manière que ce soit, à un conflit armé.

Ce refus catégorique d'engager l'ANP hors des frontières nationales constitue l'un des principaux facteurs de consensus au sein de la classe politique, comme dans l'opinion nationale. De fait, l'amendement proposé par le Comité des experts installé par le président de la République, est une surprise de taille pour les Algériens.

Il convient de noter néanmoins que l'engagement de l'ANP sur des terrains étrangers sera strictement encadré, puisqu'il obéit à une procédure assez lourde et passera par des contrôles législatifs serrés. En effet, la nouvelle Constitution préconise que pareille décision ne saurait être prise par le chef de l'Etat seul. Ce dernier est mis dans l'obligation d'avoir l'accord de la majorité des 2/3 des deux chambres du Parlement réunies. C'est dire que ce genre de démarche n'est pas laissé à l'appréciation d'un seul acteur politique, fut-il le président de la République. La représentation populaire, qui représente tout le spectre idéologique de la société, aura le dernier mot.

Cela étant, cet amendement suppose une volonté d'adaptation des plus hautes autorités du pays à la nouvelle donne géostratégique régionale, dont l'illustration tient dans tous les foyers de tension qui ceinturent le pays. Au Mali, en Libye et au Niger, le feu terroriste couve et l'Algérie veut se donner les moyens constitutionnels pour agir dans l'intérêt des Algériens prioritairement.

Mais ce souci, du reste largement compréhensible, n'explique pas tout, en ce sens que la puissance diplomatique de l'Algérie s'est quelquefois heurtée à la doctrine de non-intervention militaire à l'étranger. Cela a réduit de l'efficacité diplomatique et mis des puissances étrangères aux frontières, au moment où il était envisageable que ces positions soient tenues, dans le cadre d'une mission onusienne ou d'un accord inter-Etats, par l'armée algérienne, histoire de garantir avec les propres moyens de l'ANP, la profondeur sécuritaire du pays. Pareille perspective permettrait à l'Algérie de gagner en «aura» stratégique et donner à son rôle de stabilisateur de la sous-région toutes ses dimensions.

Il reste que cette explication logique et qui ne remet pas profondément en cause les objectifs de paix régionale de l'Algérie, ne passera certainement pas sans un débat sérieux, profond et transparent. Les Algériens se saisiront de cette question et la discuteront en long, en large et en travers.

Les partis, censés animer le bouillonnement politique de l'après-Covid-19, auront la responsabilité de tout expliquer aux Algériens, car au final, ce sera au peuple d'adopter la nouvelle Constitution.