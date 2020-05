Le numérique toujours au centre des débats du Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a encore une fois insisté sur sa généralisation dans tous les secteurs.

Cette fois-ci, le chef de l'Etat a demandé à son gouvernement de créer des systèmes d'information qui feront remonter des statistiques fiables. «Il faut en finir avec les statistiques approximatives qui n'aident nullement à asseoir une économie forte», a-t-il lancé en direction de ses ministres. «Le numérique et la prospective sont deux facteurs essentiels pour sortir de la sphère des statistiques approximatives qui n'aident nullement à asseoir une économie forte et moderne ni à assurer la transparence des transactions économiques», a souligné le président de la République. «Les statistiques approximatives constituaient plutôt un véritable obstacle au développement économique qui consume les efforts et les ressources», a-t-il précisé.

Il a affirmé, dans ce contexte, que la modernisation est impérative pour la relance d'une économie nationale efficace, telle que nous l'ambitionnons. «Il s'agit là d'un choix stratégique pour l'Etat, qu'il importe de mettre en oeuvre sans délai», a-t-il insisté avant de féliciter le ministre du Commerce pour le système numérique d'encadrement et de suivi de l'approvisionnement du marché en produits alimentaires et agricoles que ses services ont mis en place. «C'est le premier pas sur la bonne voie pour la construction d'une économie nationale moderne», a-t-il assuré avant de céder la parole à Kamel Rezig pour présenter ce système simple et innovant. «Il vise la création d'une banque de données pour identifier l'ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de la production et de la distribution des produits de large consommation», a expliqué le premier responsable du département du commerce. «Il vise également à déterminér les capacités de production et organiser le périmètre de distribution, et assurer un suivi périodique des niveaux de stockage à l'échelle nationale pour les secteurs public et privé», a-t-il poursuivi.

Abdelmadjid Tebboune a repris la parole afin d'exhorter Rezig à veiller à sa mise à jour régulière. «Cela afin de disposer à tout moment d'une image réelle du secteur avec des chiffres exacts, et à généraliser ce système dans tous les secteurs et à travers l'ensemble du territoire national», a conclu le président.