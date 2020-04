L'annonce de la prolongation des mesures sanitaires de confinement jusqu'au 14 mai prochain, n'a pas manqué de susciter moult réactions auprès des citoyens, déjà sous l'effet d'une situation particulière depuis plus d'un mois. Pour Farid, salarié dans l'entreprise de nettoyage, père de famille, nul doute sur l'efficacité de ces mesures «c'est une bonne chose et sincèrement je préfère que ces mesures durent le plus longtemps possible, et permettront d'éloigner et d'atténuer tous les risques de contamination. Je suis convaincu qu'en l'absence de vaccin, c'est le seul moyen pour rester en bonne santé». Tandis que pour d'autre personnes, c'est le flou total et la grande interrogation sur la fin de ce calvaire «j'ai repris mon travail cette semaine, tant que coffreur en maçonnerie, et déjà je m'attends à ce que le patron nous mette à l'arrêt de nouveau. On voit bien que le volume de travail a considérablement diminué avec le confinement et d'ici à ce que la situation se stabilise, je crains que l'entreprise n'ait déjà déclaré faillite. On ne sait vraiment pas de quoi sera fait notre avenir» nous confie Riyadh contacté par téléphone dans la wilaya de Chlef.

Par ailleurs, l'aspect relationnel et la cohabitation par ces temps de crise, se traduisent par des situations de tensions «ça fait trop, depuis un mois on se supporte, parce que nous n'avions pas comme habitude de rester à la maison. Mais depuis que nous avons commencé le télé-travail tous les deux, nous avons essayé de nous organiser au début, mais après on était contraint de s'isoler chacun dans son coin pou travailler. Maintenant que le confinement a été prolongé, ça risque de devenir insupportable» nous dit Meriem, employée dans une entreprise publique.

Il faut dire que devant les annonces de stabilisation de la situation, une grande partie des citoyens s'attendait à un relâchement des mesures, notamment après l'autorisation de réouverture de quelques commerces «je m'attendais à ce que l'Etat assouplisse les horaires du couvre-feu, pour permettre aux gens de faire leurs emplettes pour répondre à leurs besoins sans stress. Je ne vois pas comment on va faire avec les employés, et avec nos clients et fournisseurs. Par contre, c'est à nous de montrer que nous sommes capables de nous adapter à la situation et de respecter les règles de sécurité et les gestes barrières», nous explique Réda propriétaire d'un magasin de vêtements. Pour sa part, Amirouche estime que «c'est un passage obligé, nous n'avons pas le droit de compromettre les résultats actuels, d'autant plus que nous enregistrons un grand manque dans les tests de dépistage, donc on ne peut pas parler de déconfinement, même graduel, pour l'instant.