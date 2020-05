Il faut remettre tout le monde au travail. Et rapidement afin de faire face à la tempête économique entraînée par la pandémie du coronavirus et la guerre des prix du pétrole lancée par l'Arabie saoudite et la Russie. Il faut sauver l'année scolaire et réviser les dépenses de l'Etat, penser aussi aux moyens de stopper la hausse du taux de chômage...Et le tout doit être fait en préservant la santé du citoyen. Les prochains jours ne seront donc pas de tout repos pour Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement. D'ailleurs, le chef de l'Etat présidera, aujourd'hui, une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres. Le rendez-vous sera consacré à la poursuite de l'étude et l'adoption du projet de la loi de finances complémentaire (LFC) de l'année 2020 et l'annonce des mesures prises pour la réorganisation de la fin de l'année scolaire et universitaire en cours. Deux dossiers sensibles pour lesquels les décisions doivent être bien réfléchies. En ce qui concerne la loi de finances, cette dernière a été faite sur la base d'un baril à 50 dollars, or les prix du pétrole qui connaissent un effondrement historique, fluctuent depuis le début de la crise sanitaire mondiale, entre les 20 et 30 dollars, très loin donc du prix de référence. Ce qui va bien sûr conduire le pays vers une aggravation du déficit budgétaire et de la balance commerciale, une érosion rapide des réserves de change, un net recul des investissements, la perte d'emplois, une forte inflation avec une dévaluation conséquente du dinar. Pour atténuer le choc financier, le président a déjà pris certaines décisions immédiates comme de réduire de moitié le budget de fonctionnement et récupérer les 30% de surfacturation dans les projets. Dans ce contexte de difficultés financières et sur fond de pandémie de Covid-19, les autorités tentent d'anticiper le risque d'une crise socio-économique raison pour laquelle d'ailleurs et malgré les difficultés, le revenu minimum mensuel a été augmenté de plus de 11% et l'impôt sur le revenu a été supprimé pour les salaires inférieurs à 30 000 dinars. Même la retraite de moins de 20 000 DA vient d'être augmentée de 7%. Il s'agit là de gestes en faveur des plus démunis, mais cela ne concerne malheureusement pas toutes les franges de la société. Qu'en est-il des autres? Le président et son gouvernement ne peuvent se voiler la face et ne pas voir que les mesures de confinement, décidées pour préserver la santé, ont mis à mal des centaines de milliers de familles algériennes qui travaillent dans l'informel. Ces dernières ont bien compris que le prix à payer pour rester chez soi, sans salaire ni aide sociale, est si lourd que sortir travailler devient une question de survie. Que va décider alors le président? Lever les mesures de confinement ce 14 mai ou les prolonger encore une fois? Que va-t-il annoncer également pour l'école? Une reprise pour le mois de juin pour tous les paliers ou un retour uniquement des classes d'examens (BEM et bac) afin d'éviter l'année blanche, mais aussi être en mesure d'imposer le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation. En fait, dans le respect des orientations de l'Organisation mondiale de la santé, la levée du confinement ne pourra qu'être progressive. Reste à savoir maintenant si son début va être décidé, jeudi prochain. Peu probable à voir le nombre en hausse des contaminations depuis le début du mois de jeûne malgré les rappels à l'ordre lancés aux citoyens. D'ailleurs, le test, grandeur nature, avec la décision de desserrer l'étau sur les villes et d'alléger les mesures en autorisant la reprise de plusieurs activités commerciales, a vite été abandonné. Le «laxisme-assassin» constaté ne permet donc pas encore la levée du confinement. Pour le faire «tout citoyen qui se trouve en dehors de sa maison doit impérativement porter un masque de protection», a déclaré le ministre de la Santé. Porter des masques chaque jour et partout, il faut déjà s'y préparer. C'est dire que d'ici que le coronavirus ne soit qu'un mauvais souvenir, il faut réinventer son monde.