«La santé des Algériens est plus importante que l'économie.» C'est l'une des phrases-clés du président de la République, lors de l'entretien qu'il a accordé à des responsables de quatre quotidiens nationaux.

Le chef de l'Etat, qui répondait à une question en rapport avec l'impact du confinement sur les entreprises, exprime à travers cette affirmation, toute l'importance qu'accorde l'Etat à la personne humaine.

Le président de la République a, en effet, clairement souligné les priorités des plus hautes autorités du pays en ces temps de pandémie. Loin d'imiter un quelconque modèle de gestion de par le monde, l'Algérie a écouté ses propres scientifiques en matière d'épidémiologie et s'est tracée un seul objectif, à savoir traverser cette épreuve difficile avec un minimum de dégâts humains. En affichant, sans sourciller, une disponibilité à recourir à des mesures plus restrictives pour sauver des vies au détriment de pertes matérielles, Abdelmadjid Tebboune n'ignore certainement pas que pas mal de pays tentent des déconfinements rapides pour limiter les pertes économiques.

Ce n'est visiblement pas la philosophie de l'Algérie, pour qui, rien ne pourrait justifier des pertes humaines, lorsqu'on peut les éviter. On aura déduit des propos du premier magistrat du pays que l'on ira ensemble vers le déconfinement, de manière solidaire, tout en faisant très attention à ne pas laisser des cadavres sur le chemin du retour à la vie normale. Pour les partisans d'un déconfinement à l'européenne ou à l'américaine, ils en ont pour leur frais. Comme la gestion de la crise sanitaire a pu être possible, voire réussie grâce à la solidarité et le sens de l'intérêt général, il en sera de même pour le processus de sortie de ladite crise.

Les téléspectateurs qui ont suivi l'entretien qui a duré plus d'une heure, ont certainement eu le loisir de constater une trame dans le discours présidentiel, notamment sur la question précise du respect que le président accorde à la personne. Affirmant appliquer la déclaration du premier Novembre, consacrant le caractère social de l'Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune a réitéré, dans toutes les réponses aux questions, l'objectif essentiel de la République, à savoir donner aux Algériens les moyens de vivre heureux. Cela paraît simple, mais c'est exactement le but recherché par tout ce qu'entreprend l'Exécutif.

Le président ne s'en cache pas et souligne avec force et détermination que les couches moyennes et défavorisées de la société continueront à bénéficier des soutiens directs et indirects de l'Etat, que la politique généreuse du logement ne changera pas, que toutes les catégories socioprofessionnels méritantes seront accompagnées, leur pouvoir d'achat augmenté. Et le chef de l'Etat de souligner que cela n'a rien à voir avec un quelconque prétendu achat d'une paix sociale. Non, l'Algérie est ainsi faite. Née de la volonté révolutionnaire et de la solidarité de tous ses enfants, elle ne changera pas. C'est en substance, le propos du premier magistrat du pays qui, même sur des dossiers économiques et politiques, développe le même souci de préserver l'intérêt général et celui de chacun.

L'équation peut paraître insoluble pour les tenants d'une démarche libérale, mais le président de la République y croit et n'hésite pas à l'affirmer haut et fort: le pays peut sortir de sa crise économique, créer de l'emploi, cibler l'émergence, sans avoir à sacrifier les plus faibles d'entre les Algériens. Mais tout cela ne peut se faire que dans le cadre d'un Etat fort et décomplexé. C'est ce qui explique certainement l'attitude offensive du président sur la question de la liberté de la presse. RSF et consorts ne culpabiliseront pas l'Etat qui aspire à se renforcer par la démocratie qu'édifiera la société algérienne, sans mimétisme et fier d'appartenir à une nation qui ne plie pas aux injonctions des puissants.

Là aussi, cela peut sembler désuet en ces temps de mondialisation, mais c'est bien grâce à cette assurance d'être «uniques» que les Algériens sont sortis victorieux de toutes les crises qu'ils ont traversées. Pour celle partagée avec le reste de l'humanité, ils feront leur propre chemin, en toute indépendance et dans la solidarité et la confiance. C'est le voeu du président de la République. C'est aussi celui de tous les Algériens.

Fondamentalement et au-delà des chiffres et des annonces, l'entretien accordé par le chef de l'Etat confirme la volonté de poursuivre l'effort de développement, corriger les imperfections, sans jamais oublier d'où l'on vient et où on voudrait arriver. En un mot comme en mille, on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain.