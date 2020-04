Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a annoncé avant-hier, la prolongation des délais de paiements des cotisations sociales. La décision intervient, selon le ministre, dans le souci d'adapter les procédures et les délais aux exigences du confinement sanitaire.

Lors d'une rencontre avec la presse, Chawki Acheuk Youcef, a, en effet, annoncé le report du paiement des cotisations auprès de la Caisse nationale de la sécurité sociale (Cnas) pour ce mois d'avril jusqu'au 30 mai prochain. S'agissant des cotisations auprès de la Caisse nationale des non-salariés (Casnos), le ministre du Travail a affirmé que le paiement des cotisations intervenant habituellement le 30 mai a été différé jusqu'au 30 septembre prochain. Le ministre a également tenu à rassurer les patrons d'entreprises et les employeurs que les pénalités de retard liées au paiement des cotisations sociales ont été suspendues «pour une durée de six mois à partir de ce mois d'avril».

Abordant le cas des travailleurs du Btph et de l'hydraulique dont les activités se sont arrêtées en raison de l'épidémie, Chawki Acheuk Youcef a annoncé que la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du Bâtiment, travaux publics et hydraulique (Cacobatph) s'occupera et de façon «exceptionnelle» du paiement anticipé des congés annuels pour cette catégorie de travailleurs.Leur prise en charge se fera selon le ministre, toujours, «en fonction du nombre de mois de cotisations payées durant la période comprise entre juillet 2019 et février 2020,» a-t-il précisé ajoutant que «les travailleurs sont invités à se rapprocher de la Cacobapth pour bénéficier de cette mesure».