Depuis une semaine, les émigrés du village de Tifra adhèrent à l’initiative de l’association Azra-France, issue du même village, pour une collecte de fonds destinés au villageois vivant à Tifra.

Les organisateurs de cette cagnotte ont utilisé l’Internet en précisant sur le site Facebook de leur association portant le même nom qu’avec la crise sanitaire et sociale actuelle, « une cagnotte » de solidarité est organisée à destination de notre grand village « Tifra ».

La fête de l’Aïd arrive, et beaucoup de journaliers n’ont pas travaillé depuis des semaines. La cagnotte sera partagée équitablement entre les quatre comités de Tifra, qui, à leur tour, la distribueront à qui de droit.

Joint en Allemagne où il réside, Djamel, un jeune émigré du village, nous précisera que les fonds commencent à affluer. « Nous sommes tous en contact, en utilisant cette plateforme de cagnotte solidaire dont la référence se trouve sur le compte Facebook de notre association Azra-France. Nous en sommes déjà à plus de 5 000 euros récoltés et cela continue.

Nous appelons tous nos ressortissants à l’étranger pour nous aider par des dons et de prendre attache avec nous au besoin, sur ledit site Internet. »

à noter que le village Tifra, commune de Tigzirt-sur-mer, est situé à 50 km au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Il est composé de six petits bourgs et compte une population d’environ 2 800 habitants.

Sa plus importante diaspora se trouve naturellement en France, mais aussi au Canada, Belgique, Allemagne et Italie. Elle se compte par plusieurs milliers de personnes à ce jour, dont une bonne centaine vit en famille, outre Méditerranée.

Plusieurs bourgs de ce grand village fondé au XVe siècle, comme Azra, Tensa, Ouarougène, sont organisés en associations ou en comités, en France.

Ils sont traditionnellement chargés de la collecte de fonds en vue d’aider leurs compatriotes au pays, d’apporter leur aide aux malades et au transfert des décédés du village.

Leur fonds de roulement est basé sur les cotisations annuelles des membres de la diaspora, mais en cette période de crise sanitaire, de Ramadhan aussi, les émigrés ont décidé d’élargir leurs activités et donc d’organiser une collecte spéciale.

Les organisateurs appellent donc l’ensemble de leurs compatriotes à prendre attache, par l’intermédiaire du réseau social Facebook, avec l’association pour aider dans cette initiative.

Enfin, il est à rappeler que le village Tifra a connu une période très difficile qui a vu l’émergence de plusieurs cas confirmés de coronavirus. Sa proximité avec les villages de la commune d’Iflissen a fait que bon nombre de ses habitants ont pris part à l’enterrement de la personne décédée de cette pandémie. La contagion même si elle a été maîtrisée grâce à l’organisation parfaite des populations locales, a fait que plusieurs personnes ont été contaminées.