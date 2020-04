L'Expression: Les pharmaciens ont-ils bénéficié de nouveaux quotas de masques chirurgicaux pour usage professionnel?

Messaoud Belambri: L'opération de dotation des professionnels de la santé du secteur privé (médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, médecins spécialistes, pharmaciens) de masques chirurgicaux à raison de cinq à 10 unités pour chaque officine est débloquée de façon graduelle. Les wilayas les plus touchées au centre du pays, comme Alger et Blida, ont été approvisionnées en masques à deux reprises, la dotation pour la première fois d'un certain nombre de wilayas est en cours tandis qu'au niveau de plusieurs wilayas, les officines ne sont pas encore dotées de ce moyen de protection.

Quels sont les organismes qui prennent en charge la distribution des masques pour les professionnels de la santé?

Les quantités de masques libérées graduellement par la Pharmacie centrale des hôpitaux sont récupérées par l'association des grossistes, qui les distribue ensuite aux grossistes, lesquels, à leur tour, les distribuent aux professionnels de la santé à travers des wilayas, en coordination avec le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (Snapo). Des comités regroupant les représentants du Conseil de l'ordre des médecins, du Conseil de l'ordre des pharmaciens, du Conseil de l'ordre des dentistes ainsi que des syndicats à l'image du Snapo, le Syndicat des médecins libéraux, sont installés au niveau de chaque wilaya pour encadrer ces opérations.

Ces masques sont-ils fabriqués en Algérie?

Il y a au moins cinq usines qui fabriquent les masques chirurgicaux avec une matière première importée. Contrairement au secteur privé, le secteur public, particulièrement le milieu hospitalier absorbe une quantité très importante de masques chirurgicaux.

Quid des masques alternatifs?

Pour répondre au besoin de grand public en la matière, d'importantes initiatives ont été prises par des ateliers industriels, des centres de formation professionnelle qui se sont lancés dans la fabrication des masques grand-public en utilisant des tissus médicaux. Pour l'heure, les officines ne commercialisent que ce type de masques fabriqués localement, en fonction de sa disponibilité au niveau des sociétés de vente des matériels et des dispositifs médicaux.

Qu'en est-il du prix de vente de ces masques?

Les prix varient d'une officine à une autre et dépend du prix sortie d'usine. Le prix sortie de PCH (Pharmacie centrale des hôpitaux) d'un simple masque chirurgical est de 120 dinars l'unité. Le prix du masque a été multiplié par 10, voire 20 sur le marché international. La matière première s'est vu également renchérir et le coût du transport dépasse parfois le prix de la marchandise, le fret étant quasiment inexistant.