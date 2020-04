Plus de 500 nouveaux cas et plus du double placé sous chloroquine. Ce sont les chiffres officiels de l'évolution de l'épidémie du cororonavirus depuis le début du mois de Ramadhan! Les médecins s'inquiètent! Et pour cause, un relâchement a été constaté chez les citoyens depuis le début du mois de Ramadhan. Les rues sont de nouveau pleines de monde, les masques sur le visage sont de plus en plus rares, et cerise sur le gâteau on assiste à des attroupements interminables devant les magasins de «zlabia» et «kalb elouz».

La corporation médicale a décidé de réagir en lançant des appels à la vigilance. «On doit absolument faire très attention. Le relâchement auquel on est en train d'assister est une faute très grave», soutient le docteur Imene Cheklal. Ce médecin nous explique que la situation peut dégénérer d'un moment à l'autre. «Sur la base des chiffres dont on dispose, on a une estimation que la situation s'est stabilisée. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la fin du virus», soutient-elle. «Le virus circule toujours au sein de la population. Une petite erreur pourrait être fatale entraînant une seconde vague plus dévastatrice que la première», poursuit-elle, très inquiète. Pour le docteur Cheklal, le fait que les autorités aient pris la décision de confiner, très tôt (moins de 200 cas), les populations des zones touchées par l'épidémie a permis d'éviter le pire. «Ce qui est une preuve que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale sont les meilleurs moyens de lutter contre l'épidémie. Il faut donc continuer à les respecter», insiste ce jeune médecin. C'est le même cri de détresse fait par Réda, un médecin réanimateur, qui est au front du Hirak. «Sauvegardez votre vie et celle de vos parents en prenant le maximum de protection, masque, distance de sécurité et sortir uniquement si nécessaire», ne cesse- t-il d'écrire sur les réseaux sociaux. Pour Réda, il est de la responsabilité de chacun de se protéger et protéger les autres. Il revient, d'ailleurs, sur l'ouverture des commerces décidée par le gouvernement en soutenant qu'il fallait penser «aux personnes qui sont sans revenus tels les coiffeurs, taxi et autres». «Ne soyons pas égoïstes, soyons responsables. Si tout le monde se plaint de l'ouverture des commerces, alors qui remplit les supérettes et les marchés?», affirme-t-il. «Je vous rappelle que le virus ne vit pas uniquement la nuit, donc... mettons des masques que ce soit la nuit ou le jour, tout en respectant la distanciation sociale», a-t-il rétorqué sur sa page Facebook. Comme lui, beaucoup d'autres médecins sont en train d'utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser sur les dangers du relâchement.