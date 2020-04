Les membres des deux chambres du Parlement réclament la présence du Premier ministre pour lancer un débat, et notamment, recevoir des explications sur la situation économique et sanitaire du pays, c'est du moins ce qui est relayé par la presse d'hier. Il faut dire que pour certains observateurs, cette réaction des parlementaires aux dernières mesures du Premier ministre, relatives à la réouverture de certain commerces, intervient après une période de léthargie et de perturbations qui dure depuis l'annonce de l'organisation des élections législatives pour la fin de l'année, faite par le président de la République, avant l'apparition de l'épidémie du Covid-19.

Dans ce sens, Abdelwahab Benzai, membre du Conseil de la nation, explique au quotidien El Bilad, qu' «il est devenu nécessaire et urgent que le Premier ministre, ouvre le débat sur la situation sanitaire et économique du pays, il y a beaucoup de questions, et des préoccupations qui restent sans réponses».

De son côté le président du groupe parlementaire, du MSP Mehdi Zentout, attire l'attention sur la nécessité de «rassembler tous les efforts, du pouvoir, des partis et des associations, dans la lutte contre la crise sanitaire. Et d'autre part, le débat qui sera lancé en présence du Premier ministre, ne nécessite pas la présence de tous les députés, il suffirait que l'instance de coordination et les parlementaires présents dans la capitale actuellement soient présents, dans la mesure où la présence du premier ministre et de quelques ministres, sera suffisante pour décortiquer les dernières évolutions de la situation et tirer les conclusions nécessaires». Il y a lieu de croire cependant, qu'après une absence remarquée sur la scène politique et sociale, et notamment dans les décisions prises pour le traitement de la pandémie, le Parlement sort de son silence et semble aux yeux des observateurs, exprimer des doutes sur la gestion de la crise. Y a-t-il convergence de visions, dans ce sens entre les deux chambres parlementaires, et le gouvernement? Les jours à venir nous le dirons, si le Premier ministre répond à cet appel.

Par ailleurs, l'annonce de ces mesures qui autorisent la réouverture des commerces, a été largement étayée d'explications, notamment sur la situation financière et économique, des entreprises et de certains artisans, qui ne peuvent passer toute la période de confinement sans revenus.

D'autre part, pour certains parlementaires, le moment n'est pas opportun, «le gouvernement est complètement absorbé par la lutte contre l'épidémie, et par ailleurs il est déconseillé de se réunir dans ces conditions d'autan plus que le Parlement ne jouit plus de la même crédibilité pour représenter le peuple, alors mieux vaut rester concentré sur l'application à la lettre des mesures sanitaires et de confinement, pour sortir le plus rapidement de cette situation» a précisé le professeur de sciences politiques, Idriss Attia.