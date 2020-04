Trois mois après l'apparition de l'épidémie du coronaivrus en Algérie, la classe politique s'est petit à petit «éteinte» pour enfin passer carrément inaperçue dans une scène nationale visiblement en phase avec les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le silence des acteurs partisans constitue-t-il un quitus donné à l'Exécutif pour la conduite efficace de la situation qui prévaut dans le pays? La réponse ne pourrait être que positive, en ce sens que les rares sorties médiatiques de certains leaders ont confirmé un soutien de principe à la démarche du gouvernement. Les formations de l'opposition dont on n'attendrait pas un «discours-ovation» mettent le doigt sur quelques détails de forme. Sinon, globalement, la scène politique nationale a majoritairement approuvé la suspension des marches populaires, le confinement total imposé à Blida et partiel pour les au-tres wilayas, la fermeture des commerces non essentiels et toutes les autres décisions prises par l'Exécutif, dans le but de réduire la propagation du coronavirus.

à l'exception d'une seule formation politique, le RCD, qui a tenté une manoeuvre politicienne et surtout médiatique pour apporter une opposition de principe aux amendements du Code pénal voté par l'APN, l'ensemble de la communauté partisane nationale a pris acte de la qualité de gestion dont a fait preuve le gouvernement dans la gestion de la pandémie. Sur les plans médical et socio-économique, les décisions gouvernementales ont réussi à maintenir une stabilité remarquable sur le front social et favoriser l'émergence d'une solidarité nationale en direction des couches sociales défavorisées.

Le silence des politiques est donc compréhensible, au sens où l'Exécutif a su être réactif et éviter toute faille dans le dispositif sanitaire. Il a également assuré une communication transparente qui a évité toutes polémiques stériles. à ce propos justement, les peines exemplaires infligées à tous ceux et toutes celles qui propageaient de fausses informations sur la pandémie n'ont pas fait l'objet de critiques au niveau de la scène politique. Sans applaudir la fermeté de l'Etat vis-à-vis des individus qui se sont rendus coupables de ce genre de crimes, les leaders politiques n'ont en aucune manière soutenu les activistes qui évoluent à la marge du Mouvement populaire et tentent, par leurs agissements, de jeter le doute sur les objectifs de l'Exécutif.

Il faut dire qu'il est difficile de trouver matière à critiquer, tellement la situation, malgré sa dangerosité, est sous contrôle de l'Etat. Les partis en arrivent objectivement à la conclusion que l'autorité politique du pays a su manoeuvrer, en sauvant beaucoup de vies et en évitant le chaos que tout le monde craignait au début de la propagation du Covid-19.

Ainsi, contrairement à d'autres nations où l'opposition a vertement critiqué les gouvernements pour leurs mauvaises gestions, l'Algérie a fait l'économie de polémiques politiciennes sur la première partie de la lutte contre la pandémie, à savoir le déploiement de l'Etat et la société pour réduire de la nocivité du virus. Il reste maintenant à gérer la seconde phase, celle de la sortie de la maladie qui est autrement plus complexe.

L'Etat a visiblement opté pour une démarche graduelle et contrôlé, au moment où dans d'autres pays, on accélère le processus de déconfinement. Là aussi, la classe politique est dans l'accompagnement, pas dans la critique.

En recommandant le port de masques et l'augmentation de centres de dépistage, les partis sont dans leur rôle, sauf que la question est déjà prise en charge.

Mais le chemin du déconfinement est encore très long et semé d'embûches. Des erreurs seront certainement commises, des ajustements seront apportés et le redémarrage économique qui est au bout de la piste, est l'affaire de tous. un débat au niveau politique est essentiel. Les partis qui n'ont pas trouvé à redire sur le plan de la lutte contre la propagation du virus, trouveront-ils matière à critiquer les nouvelles mesures qui seront prises dans les semaines à venir? En tout cas, il est clair que l'Exécutif ne les a pas entendus pour lancer de larges consultations avec les partenaires sociaux.

Tous les départements ministériels ont pris attache avec les acteurs des secteurs dont ils ont la charge. Les constats ont été faits et les premières recommandations ne tarderont pas à tomber. La bataille du déconfinement est très importante pour l'Exécutif. Il devra la remporter. Associera-t-il les partis politiques? Ces derniers sauront-ils faire des proposition constructive pour remettre le pays au travail en un temps record? En tout cas, on découvrira l'ADN de la nouvelle République.