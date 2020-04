Après le président de la République, c’est le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, qui a tenu, hier, à saluer le «professionnalisme» des services de sécurité dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, notamment l’application des mesures de confinement sanitaire au niveau national. Lors d’une visite effectuée au siège de la Sûreté publique de la wilaya d’Alger à Bab Ezzouar, en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, le ministre a affirmé que les «forces de la Sûreté nationale étaient dès le début à l’avant-garde pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) », ajoutant qu’ «elles ont accompagné les pouvoirs publics dans les différentes campagnes de solidarité et de rapatriement des familles bloquées à l’étranger, tout en contribuant, avec professionnalisme, à l’application des mesures de confinement, sans aucun recours à la violence».

«Le secteur est prêt à mobiliser tous les moyens afin d’accompagner le corps de la police qui s’acquitte d’une noble mission et ce, en application des orientations du président de la République», a affirmé Kamel Beldjoud ne manquant pas de rappeler l’accompagnement de la Sûreté nationale au Hirak l’année dernière. «Un accompagnement qui a fasciné le monde entier», soutient Beldjoud. Pour rappel, le chef de l’Etat avait également tenu à rendre hommage au travail des services de sécurité en ces temps de crise sanitaire. Dans un message transmis par le ministre de l’Intérieur, Abdelmadjid Tebboune avait présenté ses remerciements et félicitations « à tous les cadres et agents de la Sûreté nationale pour leurs efforts consentis visant à faire face à la pandémie depuis son apparition, et ce dans les quatre coins du pays». Il les avait également appelés à «plus de vigilance et de mobilisation, à davantage de coordination avec les différents services et d’action de proximité avec les citoyens, en s’engageant pleinement dans leurs missions régulières à dimension humaine, qui ne s’écartent pas de leurs qualités morales et de leur formation au sein du corps de la Sûreté nationale». Il faut dire que les mesures prises par les autorités afin de lutter contre la propagation du virus ne donnent pas de répit aux forces de sécurité.

Grâce à la gestion efficace du Dgsn, Khelifa Ounissi , connu pour être un homme opérationnel, déterminé, très organisé et volontaire, qui a toujours été dans le feu de l'action, les policiers, en première ligne face au virus, demeurent mobilisés de jour comme de nuit pour leur mission première : maintenir l'ordre et la sécurité.

Mais aussi pour faire respecter le confinement, veiller à l’encadrement de certains commerces et points de vente connaissant une grande affluence et faire respecter les règles de distanciation ou encore lutter contre la spéculation.

Les agents de l’ordre effectuent également des patrouilles pédestres pour mener des campagnes de sensibilisation en plus de l’utilisation des moyens tels les camions antiémeute, notamment ceux dotés de canons à eau, pour désinfecter rues et boulevards des villes du pays. C’est pour cette noble mission que les autorités ne manquent pas à chaque fois de leur exprimer une grande gratitude.