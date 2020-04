Depuis la mise en place du confinement obligatoire entre 19 heures et 7 heures du matin, les services de police ont établi 228 contraventions contre des personnes qui ont violé les mesures en question sans aucune raison évidente. 34 véhicules ont été admis à la fourrière en plus de deux motocycles. Ce confinement nécessaire dans la guerre contre la prorogation du virus Covid-19 est rendu difficile en raison du mois sacré du Ramadhan.

Les mêmes services de la sûreté de wilaya ont réquisitionné pas moins de 1450 éléments pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Malgré ces moyens humains et matériels les policiers sont confrontés au quotidien à des personnes qui continuent à braver cet interdit. La situation est gérée au cas par cas. Même s'ils comprennent le cas de la sortie pour fumer une cigarette à proximité de chez soi, les policiers tolèrent ce petit moment, mais restent fermes quand il s'agit d'attroupement de plusieurs personnes.

Concernant toujours les activités en relation avec cette pandémie, les sections scouts de Bouira multiplient et diversifient leurs activités. Selon le commissaire de Bouira, Ahmed Si Youcef, pas moins de 411 éléments ont mené 147 opérations de désinfection, 45 permanences au niveau des postes pour encadrer les clients d'Algérie poste... à travers 34 communes de la wilaya. Le mois de Ramadhan est aussi saisi par le commissariat local pour initier des opérations de distribution: 2203 aides en denrées alimentaires et remise de 6240 bavettes.

Dans ces actions de lutte contre le virus et d'aides aux plus démunis, 3178 bénévoles ont rejoint les rangs des scouts pour les mêmes motifs. Hier, c'est la wilaya à travers son premier responsable accompagné du président de l'APW, du secrétaire général et des directeurs de l'exécutif qui ont remis des lots de matériels de protection aux personnels de l'Etablissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf de Bouira. Ce matériel vient en renfort à celui déjà remis par un digne fils de la wilaya et qui était estimé à plus de 2 milliards de centimes. L'association des officines de pharmacie a aussi pourvu les établissements de santé de la wilaya à travers un don remis aux autorités locales en début de semaine.

Ces efforts ne doivent pas partir en fumée à cause d'un relâchement visible ces derniers jours dans les rues et les marchés de Bouira. Comme l'annoncent les spécialistes, la pandémie peut revenir dans une seconde vague plus meurtrière. La vigilance doit être de mise et les citoyens sont dans l'obligation de se soumettre aux instructions des personnels de la santé.