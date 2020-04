Si le coronavirus a mis à nu le mythe de l'unité européenne et sa fragilité, il a, par contre, permis à l'Algérie de reconnaître ses vrais amis. Ne dit-on pas que c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis.

En effet, pour lutter contre le nouveau virus qui continue sa course effrénée dans le monde, l'Algérie a eu à peine besoin d'exprimer une demande, qu'elle s'est vue rassurée par les puissances mondiales se déclarant prêtes à la soutenir. En premier, il y a eu la Chine qui «n'hésite point à aider son amie de longue date», comme l'a assuré l'ambassadeur chinois en Algérie insistant sur le fait que «la Chine et l'Algérie sont des partenaires stratégiques globaux liés par une amitié exceptionnelle» et que «face à l'épidémie du Covid-19, la Chine continuera à rester aux côtés de l'Algérie et à fournir du soutien et des aides selon ses capacités». Pékin a joint le geste à la parole en envoyant plusieurs dons et même une équipe médicale de spécialistes chinois. Cette coopération avec le géant asiatique et mondial démontre les relations particulières de l'Algérie avec la Chine qui remontent à la guerre de libération puisque, faut-il le rappeler la République populaire de Chine a été le premier pays non arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) quelques semaines seulement après sa proclamation en septembre 1958.

L'Algérie voit également la Russie, son ami de toujours, répondre promptement à sa sollicitation. Hier, en fin de journée, un avion de l'armée russe, chargé de matériel médical et de masques de protection a atterri à Boufarik. L'aide envoyée par Moscou illustre parfaitement les liens profonds qui unissent la Russie à son vieil allié en Afrique du Nord.

Le caractère exemplaire de la coopération algéro-russe est nettement constatable dans les relations des deux pays. A plusieurs reprises les deux parties ont souvent réaffirmé leur engagement à conférer une dimension stratégique au partenariat bilatéral. Ce sera sûrement le cas lors du déplacement du président Abdelmadjid Tebboune en Russie si le chef de l'Etat venait à répondre, dans l'avenir, à l'invitation officielle que lui a adressée son homologue russe, Vladimir Poutine.

Enfin, il y a lieu de citer les derniers propos de l'ambassadeur des États-Unis en Algérie. John Desrocher a révélé, avant-hier, dans un écrit sur son compte Twitter, avoir discuté par

téléphone, hier, avec le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. «J'ai eu hier un entretien téléphonique avec le ministre de la Santé le professeur Abderrahmane Benbouzid, pour discuter de la réponse actuelle de l'Algérie face à la crise du Covid-19 ainsi que l'engagement des États-Unis d'apporter une aide financière aux efforts du gouvernement algérien. J'espère qu'on se rencontrera bientôt», a écrit l'ambassadeur sur son compte Twitter.

Le diplomate a annoncé donc que le pays de l'Oncle Sam est prêt à soutenir l'Algérie. Certes pour le moment les Etats-Unis n'ont concrètement apporté aucune aide à l'Algérie, mais cette puissance qui reste la première victime du coronavirus avec un bilan proche des 60 000 morts, a exprimé son intention d'être aux côtés des Algériens en ces pénibles circonstances. Il semble bien que le renforcement des relations avec l'Algérie «nouvelle», comme l'avait qualifié dernièrement le secrétaire d'Etat adjoint aux Affaires politico-militaires, Clarke Cooper, intéresse au plus haut point les Etats-Unis. Une aubaine pour l'Algérie qui devrait, en ces temps de crise, se tourner vers les pays amis.