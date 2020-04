Devant les effets dévastateurs de la crise sanitaire, sur la situation financière des commerçants et des artisans, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit, ce samedi, certains départements ministériels concernés ainsi que les walis de la République, d'élargir les autorisations pour l'ouverture de certains commerces. Il s'agit selon le communiqué des services du Premier ministère, des salons de coiffure; pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d'électroménager; commerce d'articles et ustensiles de cuisine; commerce de tissus, de merceries et de bonneteries; bijouteries et horlogeries; commerce de produits cosmétiques et parfumeries; commerce de meubles et de mobiliers de bureaux; librairies et vente d'articles scolaires; commerce en gros et détail de matériaux de Btph (céramiques, appareillage électrique et produits sanitaires, agrégats et liants, articles de peinture, boiseries, canalisation et tuyauterie.

Il est à préciser, dans ce sens, que le Premier ministère a finalement décidé de reporter l'autorisation d'activer pour les taxis urbains. Dans ce sens, en ce qui concerne les activités de coiffure et de transport par taxi à l'intérieur du périmètre urbain ainsi que les commerces d'habillement et de chaussures, «il appartient à Messieurs les walis de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter avec rigueur». Cela étant, il est de notoriété publique, que certaines activités sont toujours pratiquées, et s'adaptent à la conjoncture, telles que les coiffeurs qui se déplacent à domicile, ou les applications pour les transports qui rendent de précieux services aux citoyens. Un choix cornélien, où l'on sent l'acuité du dilemme qui s'impose aux autorités, qui se trouvent déchirées entre la prise en charge de l'urgence de la sécurité de la santé publique, et les effets d'un confinement prolongé, dont les pertes sèches et les manques à gagner des commerçants ont sensiblement affecté les ménages qui n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins. Du fait que si un bon nombre de travailleurs et d'employés d'entreprises, sont toujours en mesure d'assurer un revenu, des milliers d'artisans et de commerçants, se sont retrouvés du jour au lendemain dans la précarité financière. Le président de l'Association nationale des commerçants algériens, El Hadj Tahar Boulenouar, encense cette décision du gouvernement et y voit une réponse aux multiples appels de l'Anca et des commerçants précisant qu'«il est important cependant, que les commerçants et les concernés par la reprise de ces activités observent rigoureusement les mesures barrières de sécurité». Cela étant, il faut dire que le mois de Ramadhan représente une campagne importante pour les commerçants où les ventes explosent et leur permettent de réaliser des chiffres d'affaires qui, souvent, rééquilibrent leurs résultats annuels.

Par ailleurs, si certains avis y voient une porte ouverte vers l'anarchie et la complication de l'épidémie, pour d'autres observateurs, il n'y aura pas forcément une entorse aux efforts de lutte contre l'épidémie, si les règles de distanciation et les gestes barrières de sécurité sont respectés. Ils estiment, qu'un équilibre est possible, entre les deux impératifs qui s'imposent à l'Etat, en l'occurrence l'ouverture des commerces et le maintien du confinement, dans la mesure où la prise de conscience des citoyens, en soit la condition sine qua non.