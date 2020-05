Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a reçu samedi soir un appel téléphonique de son homologue tunisien, Kaïes Saïed, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Les deux hommes ont échangé durant cette conversation les informations sur le développement de la situation sanitaire dans les deux pays. Ils ont discuté de la « possibilité d’échange d’expériences et d’expertise dans la lutte contre le coronavirus ». Ils ont également examiné la situation sanitaire dans les deux pays et les modalités de coopération dans la lutte contre la pandémie, selon un communiqué de la Présidence tunisienne.

Le communiqué ajoute que Saïed et Tebboune ont abordé l’évaluation des résultats relatifs aux mesures prises dans les deux pays pour affronter la pandémie du Covid-19. Les deux présidents ont affirmé suivre avec intérêt la situation sanitaire dans les deux pays. Le communiqué précise également que les deux hommes ont souligné « la nécessité d’une coopération et d’une coordination accrues entre les deux pays, en particulier dans les régions frontalières ».

Les échanges ont également porté sur la possibilité d’établir une coopération scientifique commune entre les spécialistes des deux pays pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a ajouté la même source. Les deux parties ont aussi passé en revue les relations privilégiées entre l’Algérie et la Tunisie, a conclu le communiqué. Lors d’un entretien similaire datant du

24 mars dernier, Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien, Kaïs Saïed ont souligné l’importance de « conjuguer les efforts internationaux dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui touche l’ensemble de l’humanité ». L’entretien a été l’occasion d’évoquer « les différentes mesures prises entre les deux pays et leur efficacité à limiter la propagation du nouveau coronavirus ». Il faut noter que la coordination entre les deux pays dans tous les secteurs est quasi permanente.

Récemment encore, fin avril dernier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu un appel téléphonique du chef du gouvernement tunisien, Ilyes Fakhfakh, au cours duquel les deux responsables ont salué les liens de fraternité et l’esprit de solidarité sincère à chaque fois renouvelé, au gré des événements et des circonstances, comme c’est présentement le cas dans la conjoncture mondiale dominée par la pandémie du coronavirus (Covid-19). On relève, également, que Djerad et Fakhfakh ont procédé à un échange de vues sur les voies et les moyens de développer davantage les relations bilatérales, affirmant leur «volonté commune de leur insuffler une nouvelle dynamique».