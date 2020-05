«La liberté de la presse est garantie en Algérie», a assuré le président Tebboune, dans la traditionnelle rencontre qu'il a tenue, vendredi dernier, avec des représentants de médias nationaux.

Mais cette liberté «ne peut s'exercer que dans le «respect des lois» et loin de l'«alarmisme» a ajouté le chef de l'Etat soutenant qu'il existe chez le journaliste une «confusion entre le concept de la liberté et l'anarchie». Outre cette confusion des concepts, le premier magistrat soutient que «certains journalistes commettent des erreurs délibérément en s'appuyant sur des parties étrangères». Mieux, il y a parmi la corporation, selon lui, des journalistes «informateurs» dont le travail est «identique au travail d'un espion». «Des gens qui sont actionnés de l'étranger. Il y a eu un vacarme sur les atteintes à la liberté d'expression. Sur 8 000 journalistes, il y en a trois ou quatre qui n'appartiennent pas à la presse nationale, mais à des journaux étrangers, financés de l'étranger.

On parle de souveraineté nationale, je n'y renoncerai jamais, quel que soit le prix» a expliqué le chef de l'Etat qui s'est dit étonné d'un journaliste, sans citer sans nom, «ayant été interrogé au sujet d'une forte déclaration sur l'Etat algérien et qui se dirige juste après vers les ambassades d'autres pays afin de rendre compte». Le président Tebboune a estimé que cela était «identique au travail d'un espion».

Il a vivement critiqué par la suite Reporters sans frontières (RSF) dont le dernier rapport a évoqué des cas d'atteintes à la liberté de la presse. Il a aussi critiqué son ex-président Robert Menard dont «les ancêtres étaient des colons» en Algérie.

Il s'est félicité ensuite des compétences journalistiques que recèle l'Algérie, rappelant que la gestion du secteur de la communication avait été confiée à Ammar Belhimer, «un des grands journalistes du pays».

Il a réitéré, par là même, son engagement à soutenir la liberté d'expression «sans laquelle on ne saurait avancer davantage», soulignant sa détermination à «lutter avec acharnement contre l'insulte, l'injure, la diffamation et le faible niveau qui a parfois provoqué des problèmes diplomatiques à travers les programmes télévisés».

Le président Tebboune n'a pas manqué de passer en revue les différentes facilitations dont jouissent près de 126 quotidiens dont la plupart «font la publication et l'impression aux frais de l'Etat, outre la publicité dont ils jouissent, alors qu'ils ne payent aucun droit d'abonnement à Algérie presse service (APS), ni impôts et malgré cela, nous ne les avons pas fermés», a-t-il affirmé. Abordant le statut des chaînes TV privées, le président a tenu à préciser qu'«aucun pays ne peut accepter cette situation.

Nous on accepte, nous sommes en train de les accompagner pour prendre le chemin légal», a-t-il souligné avant d'assurer que «la démocratie ne saurait être bâtie sans un Etat fort qui a recours à la loi, seul moyen pour trancher et c'est là notre ambition».