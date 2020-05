Jusque-là plus intense particulièrement pendant la période du Ramadhan, l'élan de solidarité s'est fait précis cette année avec l'apparition de la pandémie du coronavirus, pour se maintenir encore, avec l'entame du mois de Ramadhan.

Les municipalités, l'APW, la wilaya, les bienfaiteurs, le Croissant-Rouge algérien, les Scouts musulmans, les comités des villages, la direction de l'action sociale se sont joints aux efforts du mouvement associatif pour venir en aide aux familles démunies et aux personnes pénalisées par la pandémie du coronavirus. Une mobilisation tous azimuts en somme, qui honore encore une fois les acteurs et les donateurs de la wilaya.L'APW a voté une subvention de 15 milliards de centimes en faveur des communes en vue de l'acquisition de kits alimentaires. Cette somme a été allouée dans le cadre de la solidarité avec les nécessiteux durant cette crise sanitaire. Une subvention répartie entre les municipalités en fonction du nombre d'habitants; les communes de Béjaïa et d'Akbou n'en ont pas bénéficié en raison de leur aisance financière. La wilaya a, pour sa part, opté pout les kits alimentaires. 20000 colis de denrées alimentaires destinés aux familles nécessiteuses ont été répartis à travers les commues de la wilaya. «Les kits de vivres ont été préparés puis acheminés vers toutes les communes de la wilaya pour être remis aux familles nécessiteuses». Cette contribution des bienfaiteurs a été soutenue par le Croissant-Rouge algérien ainsi que les Scouts musulmans algériens, précise la wilaya. Il s'agit là de la plus importante opération entreprise pour le moment.

à Chemini, une opération de distribution de couffins de produits alimentaires divers a été initiée, avec l'aide des représentants des villages. «Un total de 791 familles a bénéficié des deux dispositifs mis en oeuvre dont 496 familles ont reçu des couffins de denrées alimentaires et

296 autres familles ont bénéficié d'une allocation de 10000,00 DA spécial Ramadhan puisée sur les fonds propres de la commune et la subvention de la wilaya», indique le maire de la localité dans un communiqué rendu public à cet effet. Plus de 15 quintaux (1500 kg) de viande seront distribués avec la contribution de bienfaiteurs, a indiqué Salim, un des bénévoles. Une opération de solidarité a été menée récemment par la direction de l'action sociale au siège de la wilaya, en présence du wali, au profit des familles ayant à charge des enfants handicapés. Au total, ce sont 210 familles ayant à charge des handicapés qui sont destinataires de ces aides. Des kits de denrées alimentaires seront acheminés vers les familles concernées. à Semaoun, 500 couffins alimentaires d'une valeur de 5000,00 DA l'un, ont été distribués. La prime de 10000,00 DA a profité à quelque 312 familles nécessiteuses de la commune. «Kafil El Yatim», une association très active dans le domaine de la solidarité à Béjaïa, s'est, elle aussi, investie dans ce créneau, en organisant une opération de denrées alimentaires pour les répartir sous forme de couffins aux démunis; environ 300 kits ont été distribués spécialement pour les familles des orphelins. L'association Soummam Ighil- Ouchaâlal, dans la commune de Béjaïa, a distribué quelque 200 colis de viande rouge aux familles pauvres du quartier.

Zad El-Miaâd a, de son côté, initié la semaine dernière une opération de collecte de sang organisée au niveau de l'école El-Mokrani, une action qui se poursuivra durant tout le mois sacré.