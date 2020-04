Le ministre de l'Habitat, Kamel Nasri, est à l'écoute de plusieurs acteurs du secteur pour s'acquitter des solutions à prévoir, pour relancer «progressivement» les chantiers.

C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Habitat, expliquant que le ministre du secteur «a affirmé que toutes les propositions sur la relance des projets du secteur formulées par les partenaires sociaux, les opérateurs du secteur et les instances sous tutelle étaient en cours d'examen pour relancer les chantiers du secteur.»

Le document explique qu'«en application des instructions du Premier ministre, le ministre de l'Habitat a effectué plusieurs rencontres, au siège du ministère, avec les organisations patronales et les syndicats des travailleurs, les représentants des institutions publiques et privées, les promoteurs immobiliers et les architectes, ainsi que les ingénieurs d'Etat activant dans le secteur du bâtiment, pour examiner l'impact économique des mesures préventives prises par les autorités sanitaires pour surmonter la pandémie du nouveau coronavirus».

Kamel Nasri table sur un reprise graduelle.

Dans ce sens, le communiqué précise que l'objectif des rencon-tres précitées est de «trouver les moyens de relancer progressivement les chantiers de construction et d'assurer un accompagnement permanent aux entreprises et aux acteurs du secteur», ajoutant que «les démarches communes tendent à satisfaire les demandes des citoyens et à parachever les programmes de logements et à assurer la distribution des quotas finalisés».

Certes, ce n'est pas demain la veille. Puisque, les observateurs de la scène économique estiment que les projets de logements seront affectés par la baisse des revenus financiers.

Chose qui laisse dire que coté souscripteurs, ceux-ci seront plusieurs à prendre encore leur mal en patience, puisque la livraison des logements devrait encore tarder. Mais, malgré cela les pouvoir public s'engagent à ce que cette dernière se face rapidement. D'ailleurs, «le redémarrage» des chantiers de logement demeure un dossier qui jouit au sein du gouvernement d'une importance capitale. Un communiqué du Premier ministère avait précisé début du mois courant que l'outil national de réalisation, est en train de subir de «plein fouet» le ralentissement de son activité en raison «du retard d'approvisionnement en matériaux et en matières premières et de l'indisponibilité de la main-d'oeuvre, en raison de la suspension temporaire des moyens de transport.» Face à cette situation l'Etat ne compte pas rester les bras croisés.

Et le gouvernement tente de parer aux difficultés rencontrées par les entreprises réalisatrices de logement.

Le ministre de l'Habitat avait pour rappel, il y a quelques jours, instruit les responsables de son secteur d'«honorer les créances des entreprises de réalisation, notamment les PME (petites et moyennes entreprises), de régulariser les dossiers en souffrance au niveau des commissions des marchés publics, et de relancer les chantiers de voirie réseaux divers (VRD).