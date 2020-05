L'Exécutif s'engage dans un processus d'édification d'un Etat fort où le droit sera le seul critère d'appréciation de l'efficacité des institutions. Le chantier est immense et la réforme bouscule quelques habitudes et remet en cause des positions acquises indûment.

Cela provoque naturellement les réactions les plus diverses, dont l'objectif essentiel consiste à brouiller les cartes à même de chahuter les signaux qu'envoient les membres du gouvernement. Sur l'ensemble des chantiers ouverts depuis la dernière élection présidentielle, celui de la presse subit les plus fortes pressions. Les voix qui s'élèvent pour dénoncer l'action du gouvernement évitent d'aborder les dossiers sérieux, tels les rapports malsains qu'entretenait l'Anep avec certains titres ou de la situation «bizarre» du champ audiovisuel privé qui n'a de national que le nom.

Les ennemis de la démarche promue par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, «zooment» sur le «flanc politique» de la mission, en allant chercher quelques brindilles pour en faire des forêts d'atteinte à la liberté de la presse. «Ce qui nous intéresse est notre pays et notre peuple, et nos institutions nationales, en un mot, le travail pour faire aboutir le processus de l'Algérie nouvelle avec la stabilité, la sécurité et une liberté sans limite», répond le ministre à une question sur les salves qu'adressent quelques ONG droit- de-l'hommiste à l'Algérie, dans le cadre d'un entretien accordé à un confrère.

Le propos n'est pas de déduire que les poursuites judiciaires doivent impérativement déboucher sur des emprisonnements, mais de souligner simplement que l'important pour le moment n'est pas d'entrer dans une polémique du «qui a la droit de tout dire, quitte à pervertir le métier de journaliste et qui a le droit de décider de ce qui doit être dit ou pas». Le ministre de la Communication tranche la question et souligne: «Nous respectons la diversité des opinions, même s'il y a des lacunes et un manque de précision sur les faits.»

Mais ce respect n'est pas naïf au point de ne pas deviner qu'un oubli professionnel «pourrait être dû à des arrière-pensées et à des préjugés», précise Ammar Belhimer. Et le ministre de tracer une ligne rouge dans la pratique du métier, en insistant sur la nécessité de «la sauvegarde de l'honneur, de la dignité et de la vie privée des personnes, ainsi que leur droit à l'image, tout en les protégeant contre l'insulte et le dénigrement». C'est la seule limite à la liberté de la presse et le ministre rappelle à ce propos que «le président Abdelmadjid Tebboune en a fait le 6e engagement de son programme électoral».

La nouvelle Algérie ne se conçoit donc pas dans une logique de «patte blanche» que l'Exécutif est censé exhiber à RSF et consorts, mais dans la conviction que la liberté ne doit absolument pas se travestir en anarchie. «Nous agirons en faveur d'une presse libre et professionnelle pour la diffusion d'informations vérifiées, conformément aux règles d'éthique et à la responsabilité en lien avec les lois, comme c'est le cas même dans les grandes démocraties, à l'instar des États-Unis d'Amérique», dira Ammar Belhimer, sans complexe aucun. Et c'est cette attitude qui semble déplaire à certains, puisqu'elle leur fait perdre un levier important de pression sur les autorités.

Le ministre dit ce qu'on ne voit jamais dans les propos des contradicteurs prétendûment défenseurs de la liberté de la presse: «Depuis mon installation - et je suis un juriste, un journaliste et un professeur de droit - j'ai appelé à la création d'un syndicat représentatif et fort pour veiller à l'application de la loi avec l'aide des inspecteurs du travail, comme il est également possible de se tourner vers la justice.» Suffisant pour montrer une bonne foi.