L'occasion de la Journée internationale des travailleurs a été l'objet d'un message fort de la part de président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'adresse des travailleuses et travailleurs algériens pour leur rôle d'avant-garde dans la construction du pays et le développement national. Même si le contexte international est caractérisé par une crise sanitaire majeure qui frappe de plein fouet le monde à travers la pandémie de Covid-19, cela n'enlève rien quant au rôle de cette classe laborieuse qui est aux avant-postes face à cette pandémie ravageuse et destructrice.

Dans ce sens, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est montré solidaire aux côtés des travailleurs à cette occasion symbolique en matière de lutte et de combat de cette classe dans le monde en général et en Algérie en particulier. à ce propos, Abdelmadjid Tebboune a souligné que «l'Algérie célèbre la Journée international des travailleurs qui immortalise les sacrifices de la classe ouvrière. Cette journée nous offre l'opportunité de procéder à une évaluation judicieuse à même de nous permettre d'encourager les initiatives créatrices et les vertus du dialogue et de la concertation pour résoudre les différends sociaux et tirer profit des expériences des pays avancés», et d'ajouter: «Je saisis cette occasion pour vous adresser mes salutations et ma reconnaissance pour les efforts que vous déployez dans la bataille de développement sur la trace des prédécesseurs qui ont mené la bataille de libération et d'édification et rétabli la souveraineté nationale sur nos ressources naturelles», a déclaré Abdelmadjid Tebboune. Dans le même sillage, le président de la République a rappelé le rôle du travail et du savoir dans le renforcement de l'Etat national et la consolidation de sa souveraineté et de sa pérennité. Une sorte de gageure quant à la continuité du processus historique de l'Etat et de sa mission prépondérante en tant qu'instrument de sauvegarde de l'entité nationale et la préservation de l'indépendance nationale et d'assurer les droits des générations futures. Dans ce registre, le président de la République a indiqué que «l'Algérie a tant besoin d'adopter la voie du Savoir, du travail et des bonnes moeurs, seul et unique moyen pour assurer le progrès, l'indépendance et la stabilité des pays et de lutter contre le chômage qui est l'ennemi de la stabilité et source des maux sociaux», en insistant sur la valorisation de la notion du travail et de la hisser au rang d'un devoir patriotique en mesure de cimenter la nation et de la faire progresser pour qu'elle puisse arracher la place qu'elle mérite dans le concert des nations modernes et développées.

Dans ce sens, le président de la République a précisé que «notre pays est appelé aujour-d'hui à rendre au travail ses lettres de noblesse, c'est pourquoi nous sommes appelés à retrousser nos manches, à nous mobiliser et à laisser éclore nos capacités et notre sens de la créativité afin de réaliser un saut qualitatif en matière de développement multidimensionnel qui nous permettra d'occuper la place qui nous sied parmi les nations», et d'ajouter: «Même si toute notre attention est focalisée, ces derniers temps, sur la préservation de la vie et de la santé des citoyens, du fait de la propagation du nouveau coronavirus, je tiens à vous réaffirmer mon engagement à résoudre tous les contentieux en suspens, annuler l'impôt sur les petits revenus et préserver les acquis sociaux», a-t-il mentionné. Le président de la République a rassuré les travailleurs et les travailleuses qui se sont déployés avec force et détermination dans une conjoncture qui est caractérisée par la crise sanitaire majeure de la pandémie de coronavirus et ses retombées économiques et sur le monde du travail. à ce propos, Abdelmadjid Tebboune a rassuré les travailleurs et les travailleuses en indiquant dans ce sens:

«Je ne manquerai pas, ici, de saluer avec force tous les efforts consentis par les entreprises économiques dans le but de préserver les emplois et les salaires en dépit de cette difficile conjoncture. Enfin, je ne puis, mes soeurs travailleuses, mes frères travailleurs, que vous inviter à resserrer vos rangs en vue de préserver notre chère Patrie en ces circonstances difficiles et à vous mobiliser pour faire accélérer la cadence de développement économique», a-t-il conclu.