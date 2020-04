La crise sanitaire majeure de Covid-19 a été une halte pour s'interroger sur le rôle des compétences et des éminences grises quant à la mise en place de mécanismes salutaires dans la perspective de contenir ladite crise et investir dans les neurones comme seule légitimité en mesure de répondre à l'impasse et à l'immobilisme qui caractérisent l'économie nationale et le développement comme source de progrès et modernité civilisationnels.

à ce propos, le quotidien L'Expression a jugé utile d'interviewer le docteur M'hamed Benkherouf, président de la Ligue internationale des compétences algériennes à l'étranger dans le but d'aborder l'enjeu majeur du développement et le lien intrinsèque par rapport au rôle des éminences grises algériennes qui font le bonheur des autres pays à l'étranger.

Le docteur M'hamed Benkherouf a souligné dans ce sillage que «c'est vrai que le coronavirus a bien démontré que l'Algérie n'avait pas d'autres choix que de compter entre autres sur ses capacités intellectuelles et ses compétences pour faire face à une pandémie dévastatrice, universelle, où chaque pays, en particulier les pays développés, s'occupe de ses citoyens avant tout.

Les compétences algériennes locales ont démontrés qu'elles sont capables d'assumer leur mission de création, d'innovation et de recherche en oeuvrant à la mise en place des appareils de décontamination, de respiration artificielle, de production de produits désinfectants et cela en peu de temps et avec peu de moyens financiers», et d'ajouter dans le même ordre d'idées: «Les compétences algériennes sont reconnues dans les meilleures universités, les hôpitaux, laboratoires de recherche scientifique et les meilleurs établissements industriels pour leur savoir et leurs connaissances intellectuelles, alors qu'ils étaient bien en Algérie, suivi leurs cursus universitaires en Algérie, voire pour certains travaillé en Algérie, mais par manque de considération, par manque de politique transparente de recrutement, de recherche, ainsi que les pratiques bureaucratiques ont provoqué la fuite des cerveaux depuis la décennie noire suivie par la politique de mauvaise gestion des ressources humaines en développant le favoritisme familial, révolutionnaire, partisan et la marginalisation des compétences algériennes formés par les universités algériennes», a martelé le président de la Ligue internationale des compétences algériennes à l'étranger.

A la question relative à la stratégie consistant la manière d'impliquer les compétences algériennes établies à l'étranger dans le processus de développement dont le pays a besoin, surtout au niveau de l'économie de la connaissance et de la recherche scientifique et technique, le docteur M'hamed Benkherouf a répondu que «certes les compétences algériennes établies à l'étranger n'ont pas trouvé un tapis rouge qui leur a été dressé par les pays d'accueil, mais une reconnaissance de leur savoir, de leurs capacités de création, d'innovation et de recherche d'une part et d'autre part les moyens techniques de recherche ont contribué au développement de ces pays et créé de la valeur ajoutée.

L'Algérie doit revoir sa politique en arrêtant immédiatement la fuite des cerveaux, en mettant en place une vraie politique de développement centrée sur ses propres compétences et la mise en place d'une stratégie politique oeuvrant à redonner confiance à la classe intellectuelle et la mettre au centre de la gestion du pays», a précisé au quotidien L'Expression.

Le monde de l'après-pandémie de Covid-19 ne sera plus comme avant, il y va des intérêts des nations obnubilées par le challenge et le défi du progrès et de la création et de l'imagination d'y exister pour surmonter l'impasse et la crise dans toutes ses expressions. Dans ce registre, le président de la Ligue internationale des compétences algériennes à l'étranger, M'hamed Benkherouf, souligne que «les compétences algériennes établies à l'étranger peuvent et doivent contribuer au développement du pays s'ils trouvent le terreau politique favorable à l'exercice de leurs missions de recherches, de savoir, et du savoir-faire. Il n'y a pas de place dans ce nouveau monde pour les pays pauvres, l'Algérie est un pays riche, voire très riche non seulement par sa géographie, ses ressources naturelles, mais aussi par ses ressources humaines qui peuvent se faire une place parmi les grandes puissances en très peu de temps, j'en suis convaincu, comme l'ont fait certains pays asiatiques et européens, américains qui ne possèdent pas les mêmes ressources, mais une vraie détermination de bâtir un grand pays nation», a révélé M'hamed Boukherouf au quotidien L'Expression.