Dans l'entretien qu'il nous a accordé, le docteur Adbelhak Lamiri évoque les avantages que l'Algérie peut tirer en adoptant l'économie du savoir.

L'Expression: à quelque chose malheur est bon, la pandémie du Covid-19 a révélé des talents insoupçonnables au niveau de la jeunesse algérienne. Vous qui défendez l'émergence d'une économie du savoir, qu'en pensez-vous?

Abdelhak Lamiri: Il n'y a aucun doute que la jeunesse algérienne est aussi ingénieuse que n'importe laquelle dans le monde. Mise dans de bonnes conditions et disposant de moyens appropriés, elle peut faire des miracles comme partout dans le monde. Nous avons créé une économie structurée autour de la distribution de la rente et non de la création de richesse. Et lorsqu'on avait engrangé des ressources, nous avons erré au-delà de l'imaginable. Le talent de la jeunesse était le dernier souci de l'Etat. Lorsqu'on a considéré nos jeunes dans les politiques antérieures c'était pour les rendre des assistés avec les fameux emplois assistés. Maintenant, les politiques économiques changent d'objectifs. La nouvelle orientation est bonne dans ses buts, mais avons-nous conçu la méthode la plus appropriée pour réussir? Nous allons développer cet aspect.

Plusieurs entreprises, membres du FCE, ont soutenu le développement du respirateur à 100% algérien et ont engagé la procédure pour le fabriquer en série. Peut-on parler d'une première en Algérie? Qu'est-ce que cela vous inspire?

La riposte est bonne. Il faut mobiliser le génie d'un peuple. Ce sont des millions de personnes mises en situation d'innover qui vont trouver des réponses à tout et régler les problèmes les plus fous. Il faut être innovant dans le monde moderne pour trouver sa place. Un respirateur est une technologie moyenne qui est à notre portée, c'est un produit stratégique comme le blé et les médicaments de base; pourquoi dépendre d'autrui surtout pour les produits stratégiques? C'est un début encourageant, mais il faut l'approfondir et maîtriser son propre devenir puis innover pour exporter des biens et des services. On peut demander par exemple à nos jeunes de développer une application sur smartphone de sorte à faire respecter la distanciation sociale. Dès qu'une personne s'approche à moins d'un mètre et demi le téléphone émet une sonnerie d'avertissement. On peut la vendre à des millions d'humains, etc.

L'élan constaté au niveau des universités et centres de recherches par rapport à la lutte contre l'épidémie, suffira-t-il à constituer un booster pour amener les autorités du pays à donner toutes ses chances à l'économie du savoir?

La communauté scientifique n'attend que le moment propice pour jouer son rôle. Avec un minimum de mise à niveau on peut commencer à bâtir une économie émergente. Les pouvoirs publics ont pris conscience de ce potentiel gelé. Ils ont commencé à mettre en place des structures et des ressources pour réorienter l'économie nationale. Le problème de la pandémie a retardé beaucoup de choses. Cependant, ce n'est pas parce qu'on veut créer une économie diversifiée et compétitive qu'on va pouvoir le faire. Il faut mettre en place les conditions de réussite d'une telle opération. La même chose vaut pour la création d'une économie de la connaissance. Elle peut être voulue, désirée et même financée, sans pour cela donner les résultats escomptés.

Avez-vous perçu à travers la création d'un ministère dédié aux start-up, une réponse aux revendications consistant à considérer le savoir comme un facteur de création de richesse, où est-ce simplement de la poudre aux yeux?

L'Algérie vient de mettre en place beaucoup de structures en vue de se préparer à créer une économie émergente. Il n'y a pas de doute sur l'intention. Les dirigeants veulent aller de l'avant. Une structure dédiée aux start-up est un message fort en direction des institutions nationales. Les intentions sont sérieuses: il s'agit de changer de paradigme économique; L'apprentissage va demander du temps. Les résultats vont se faire attendre. Mais avons-nous mis en place la bonne méthode? Avons-nous créé les conditions qu'il faut pour réussir? Ce sont ces points qui sont vitaux. La dernière question apportera des précisions sur ces éléments.

L'après Covid-19 sera très concurrentiel. L'Algérie a-t-elle une chance de réussir sa mue et comment cela peut-il se faire, selon vous?

Allons-nous réussir le passage à une économie émergente, diversifiée, inclusive, de l'économie du savoir et de l'énergie de sa jeunesse? En d'autres termes, allons-nous créer cette économie dont on parle depuis plus de 40 années? Nous disposons d'atouts pour réussir: les ressources, la jeunesse formée même si elle nécessite des recyclages, la bonne volonté, etc. Mais il nous manque l'essentiel. Il reste trois conditions essentielles à mettre en place pour réussir. En premier lieu, l'organisation de l'Etat autour d'une institution d'intelligence qui planifie puis coordonne le tout. En second lieu, nous avons besoin de planification stratégique. On ne peut pas réussir sans planification stratégique. Troisièmement, il nous faut un management efficace. Nous avons plus de 50 ans de retard dans ce domaine. On ne peut réussir sans cette technologie sociale aussi bien dans les entreprises économiques que dans les institutions administratives. Sans ces trois éléments, nous aurons certes quelques améliorations mais trop légères pour faire la différence. Avec une réorganisation de l'Etat, une stratégie innovante et un management de grande classe nous pouvons devenir un pays émergent. Sans cela, on aura de légères améliorations trop insuffisantes pour nous faire une place de choix dans le concert des nations.