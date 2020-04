L'Expression: Que pensez-vous de la décision du gouvernement, d'autoriser quelques commerces à reprendre leurs activités?

El Hadj Tahar Boulenouar: Nous sommes satisfaits de la décision du Premier ministre, pour la réouverture de certains commerces, l'Anca approuve et adhère à cette orientation, car nous considérons qu'elle vise quatre objectifs.

En premier lieu, il s'agit de satisfaire la demande et les besoins des consommateurs, pour certains produits qui sont très prisés durant le mois de Ramadhan, tels que les confiseries, les gâteaux et les vêtements. Le deuxième objectif du gouvernement est d'alléger les souffrances des commerçants qui ont été touchés par les mesures de confinement et la fermeture de leurs commerces qui, dans certains cas, notamment celui des artisans et journaliers, sont arrivés au point de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins élémentaires.

Le troisième objectif est sans conteste de garantir le maintien d'un certain nombre de postes d'emploi pour pouvoir assurer le maintien de la production de certaines entreprises, telle que celles de la confection où les ruptures de stocks causent déjà de sérieux préjudices, qui peuvent avoir des impacts dévastateurs à long terme. Et enfin garder des chances de relance de l'activité commerciale et économique après le passage de l'épidémie, de façon à ne pas être réduits à reprendre et rattraper des retards incommensurables et rendre la relance économique plus difficile qu'elle ne l'était. C'est pour toutes ces raisons, que nous applaudissons cette décision du Premier ministre

N'y a-t-il pas selon vous, un risque de compromettre la stratégie de lutte contre l'épidémie et d'enfreindre les règles de sécurité?

Nous avons dans ce sens, instruit et demandé à tous les commerçants qui ont été autorisés à réouvrir, d'observer une rigueur sans faille des mesures de sécurité et des distances barrières. Il est possible d'éviter la contamination massive, si les orientations sont respectées. Il s'agit par exemple, pour le coiffeur, de n'accepter qu'un seul client à la fois dans son salon, de passer tous les outils après chaque utilisation au gel hydro-alcoolique, chose que le client peut également exiger.

Par ailleurs, ce dernier peut dés sa sortie de chez le coiffeur, se désinfecter et enlever tout risque de ramener le virus à la maison. Comme nous avons suggéré aux magasins de vêtements d'enlever l'utilisation de la cabine d'essayage, pour éviter que la contamination se fasse par le biais de vêtements qui passent de client en client. Ceci étant, nous avons insisté sur l'impératif de porter constamment des masques ou des bavettes.

Donc vous estimez que l'Etat peut arriver à instaurer un équilibre entre le confinement et la réouverture des magasins?

Oui, c'est possible, car d'après les médecins, les experts algériens ou étrangers s'accordent à dire que la propagation du coronavirus se fait essentiellement par la proximité entre les personnes et le contact étroit. Il s'agit surtout d'hygiène, où nos avons vu des pays tels que la Suède, qui n'ont pas procédé à la fermeture des commerces. Il est question de conscience des citoyens et de leurs engagements à préserver la santé publique, car cela ne sert à rien de fermer les magasins, si les gens continuent de se voir, de se rassembler et d'échanger des contacts physiques.

Quelles sont les recommandations à adresser aux commerçants et aux artisans pour une relance efficace de leurs activités après le Covid -19?

Il faut d'abord dire que l'épidémie du coronavirus nous a révélé des failles et des retards dans tous les secteurs. Des retards dans la numérisation, dans le juridique, dans la modernisation de l'administration. Ce qui nous fait dire que nous avons une économie nationale faible et nous pouvons dire la même chose, des associations qui existent au nombre de 70 000 au plus, mais sur le terrain nous ne retrouvons que quelques-unes en activité.

Par ailleurs, nous sommes convaincus que le salut de l'économie nationale se trouve dans la promotion et l'encouragement du produit local. Raison pour laquelle nous comptons, après le passage de la crise sanitaire, lancer une campagne de grande envergure, auprès des commerçants, pour les inciter à donner la priorité à la production nationale. Cela étant, nous allons insister sur les principes de compétitivité en l'occurrence, aucun compromis sur la qualité, la disponibilité, et assurer la stabilité de prix abordables, à la portée des consommateurs..