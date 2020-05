La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution distribuée, hier, par les services de la Présidence aux personnalités nationales, aux académiciens, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, et à la presse pour enrichissement comporte des amendements profonds. Ce qu'il faut retenir de cet avant-projet est qu'il ouvre une nouvelle page dans la vie institutionnelle du pays. Parmi les nouveautés, on retient que le texte rétablit une injustice envers les binationaux qui, désormais, peuvent accéder à de hautes fonctions. L'article exigeant l'obligation de la nationalité algérienne pour occuper des postes élevés dans l'État a été supprimé.

Dans son premier entretien avec un journal étranger, à savoir le quotidien français Le Figaro, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a abordé plusieurs sujets relatifs à l'actualité algérienne, en évoquant notamment sa position vis-à-vis de la communauté et la diaspora algériennes vivant à l'étranger. Il s'agit là d'une autre promesse du président Abdelmadjid Tebboune qui a promis d'abroger l'article 63 (anciennement article 51) de la Constitution sur les binationaux dans son nouveau texte de loi. «L'émigration d'origine algérienne à l'étranger a toute sa place ici, et nous oeuvrons pour qu'il n'y ait plus de séparation entre les citoyens émigrés et ceux qui sont restés au pays. Ils ont les mêmes droits et possibilités», a-t-il confié, il y a quelques semaines, au journal français Le Figaro. Si cet amendement est retenu, il n'est donc pas exclu d'avoir par exemple, un président du Conseil de la nation, un Premier ministre ou un gouverneur de la Banque d'Algérie binational.

L'autre nouveauté, et pas des moindres, est la fin de l'hyperprésidentialisme.

Ainsi, le projet de Constitution annonce le retour du poste de chef du gouvernement en remplacement de Premier ministre. De larges prérogatives lui sont accordées et jouit d'un pouvoir plus étendu. C'est le chef du gouvernement qui choisit son équipe et il sera responsable de son propre programme. Dans la Constitution de 2016, la fonction de Premier ministre se limitait à coordonner le travail de l'Exécutif.

Les experts qui ont élaboré cet avant-projet ont également proposé de limiter le domaine de légiférer par ordonnance. Ce droit qui échoit au président de la République n'est autorisé que durant les vacances parlementaires.

L'avant-projet de révision de la Constitution comprend également une série de dispositions limitant substantiellement les prérogatives du président. L'on relève dans ce sens la consécration du contrôle de la Cour constitutionnelle sur les actes pris pendant l'état d'exception, la consécration de la Cour constitutionnelle aux lieu et place du Conseil constitutionnel. La vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le premier président de la Cour suprême qui peut suppléer le président de la République en sa qualité de président du Conseil. Enfin, l'avant-projet propose de limiter à deux les mandats présidentiels ainsi que la création du poste de vice-président.