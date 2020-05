Lors de son rendez-vous avec des journalistes de la presse nationale, vendredi dernier, le président de la République a fait état de projets pour la mise en valeur des ressources naturelles et minérales autres que le pétrole et le gaz. Le président a affirmé que le pays regorgeait d'importantes ressources inexploitées, rappelant, à cet égard, que l'Algérie occupait la 3ème ou 4ème place au monde en termes de réserves, notamment pour l'or, le diamant, l'uranium, le cuivre et bien d'autres. «C'est inconcevable pour l'Algérie de ne pas exploiter ces ressources et d'interdire aux autres de le faire», a-t-il dit. «S'il est nécessaire de s'associer avec des pays amis dans ces projets, nous le ferons», a ajouté le président de la République.

Enumérant sa liste, Tebboune n'a pas cité l'immense gisement de Ghar-Djebilet. Classé comme étant l'une des plus grandes mines de fer dans le monde, Ghar-Djebilet est située à Tindouf et ses réserves sont estimées à 3,5 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes sont exploitables. Des chiffres éloquents et des potentialités à faire rêver n'importe quel responsable politique du monde, surtout en ces moments de crise.

Or, Tebboune n'a pas dit un mot sur cette mine. Pour les observateurs avisés, il s'agit bien d'une omission volontaire. Le président aurait pu faire du populisme et annoncer en grande pompe que le projet créera des dizaines de milliers d'emplois, engendrer des rentrées en milliards de dollars pour le pays sans compter la cagnotte fiscale que va engranger l'Etat. Avec des mots enjolivés, au bout d'une dissertation de quelques minutes, il aurait vendu du néant à des millions d'Algériens et susciter chez eux de faux espoirs. Mais le chef de l'Etat fait le choix de la transparence, préférant ainsi la rigueur des chiffres et la réalité du terrain à l'illusion des promesses. S'il multiplie les rencontres avec les journalistes algériens c'est justement pour donner du cap et de la visibilité sur des thèmes qui impactent directement la vie quotidienne des citoyens. Qu'en est-il exactement de la réalité de ce projet?

Plusieurs contraintes, dont certaines insurmontables, minent le gisement de Ghar- Djebilet. En premier lieu la teneur en phosphore trop élevée dans le minerai ce qui est nuisible pour la sidérurgie. Plus de 3500 tonnes de minerai ont été acheminées, il y a quelques années en Chine pour les tests industriels de déphosphorisation. Les examens en laboratoire auraient donné de «bons» résultats. La seconde contrainte concerne l'accès à ce gisement. Pour ce faire, une liaison ferroviaire s'avère nécessaire. Elle doit remonter de Tindouf vers Béchar sur plus de 700 km pour relayer ensuite le port de Mostaganem situé à

500 klm de Béchar. Certaines études, non confirmées, évaluent le coût de ce projet ferroviaire de 4 à 5 milliards de dollars. La troisième et dernière contrainte concerne la disponibilité des ressources hydriques. Pour l'exploitation d'une mine de fer, l'eau est indispensable. Or, à Tindouf cette ressource et très rare. Dans toute la wilaya, il existe près de 200 forages servant aux besoins quotidiens et agricoles des populations. La capacité des forages réunis peut tout juste servir à l'exploitation de la mine. Il est inconcevable de laisser des poplations dans la soif pour un projet économqiue. Des tentatives

d'exploration d'eau ont été entamées en 2013 par Foraqua, (Entreprise nationale de forage hydraulique), une filiale de Sonatrach, mais sans grands succès. Le constat est fait: il n' y a pas suffisamment d'eau à Tindouf.

Ce sont trois contraintes majeures qui hypothèquent l'exploitation de Ghar-Djebilet, du moins pour le moment. D'autres solutions peuvent voir le jour, mais à long terme. Le président de la République est au fait de toutes ces données et ces contraintes.

Avons-nous besoin, en fait, du charme et de la séduction verbale en ce moment difficile que traverse le pays?

Gestionnaire de carrière (plusieurs fois wali et plusieurs fois ministre), Tebboune a tendu l'oreille au langage des chiffres et à l'avis des spécialistes. C'est ce qui explique son omission volontaire du gisement de Ghar-Djebilet.