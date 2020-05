Comme annoncé dans notre édition d’hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a effectué sa première visite à Constantine. Son déplacement intervient dans des circonstances particulières relatives à la lutte contre le Covid-19 et comme il l’a si bien souligné lors de son passage au Centre hospitalier-universitaire de Constantine Ben Badis, une lutte planétaire, du fait que ce virus qui continue de tuer des centaines de personnes, n’a épargné aucun pays dans le monde. Profitant de sa présence au CHU, le Premier ministre, après avoir assisté à un exposé, ne manquera pas de saluer le staff médical tout en transmettant les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, rappelant que le chef de l’État et son gouvernement mettront les moyens qu’il faut pour combattre ce virus. Le Premier ministre explique néanmoins que cette lutte n’est pas uniquement la tâche des médecins, elle est aussi et à un degré égal celle du citoyen que le Premier ministre appelle à respecter les consignes de sécurité et surtout le respect du confinement. Pour le Premier ministre, c’est une priorité soulignant que ce combat a deux volets « un volet de traitement médical où les médecins, techniciens et infirmiers jouent parfaitement leur rôle, mais aussi un volet individuel qui implique directement le citoyen qui doit être conscient des mesures prises et doit absolument les respecter ». C’est aussi un combat collectif et social a-t-il aimé préciser. Le Premier ministre après avoir donc été informé de près des cas du Covid-19 à Constantine, sachant qu’il y a en tout 104 cas confirmés dont 50% sont au niveau de la commune de Constantine, s’est rendu ensuite à l’institut de biotechnologie situé à la nouvelle ville Ali Mendjeli où il a suivi un exposé sur les initiatives prises par cet Institut pour combattre le Covid-19, les proposition faites justement à l’institut Pasteur pour joindre les efforts et sa collaboration avec un laboratoire belge pour avancer les mécanismes et les techniques de recherche. L’Institut de la biotechnologie de Constantine a des capacités énormes et peut passer a 400 tests par jour si ce n’est les actes de bureaucratie qui l’empêchent d’avancer. L’exposant a bien dressé un tableau sur les performances acquises par son institut démontrant les grandes capacités dont il jouit. Pour sa part, le Premier ministre ne manquera pas de prononcer un mot justement sur les obstacles souvent imposés à la recherche scientifique qui a obligé des milliers de savants à quitter le pays et qui aujourd’hui brillent par leur savoir-faire dans d’autres pays, mais, assure le Premier ministre, « on a conscience des compétences que possède le pays et certainement qu’on mettra ça au profit de l’Algérie », Il ne manquera pas d’ajouter : « Il est temps que le cours des choses change, il est temps d’encourager et d’accompagner la recherche dans tous les domaines ».