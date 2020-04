Sous-estimé au départ, le masque est devenu progressivement un élément très important dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Sa généralisation dans certains commerces, lieux de travail, moyens de transport, devient ainsi incontournable. Si les masques étaient disponibles dans les pharmacies aux premiers jours, actuellement la tension est telle qu'il sera difficile de satisfaire toute la demande.

Transformé en un enjeu diplomatique par certains pays, son port est recommandé en Algérie, notamment après la reprise partielle de l'activité commerciale. De même, en raison de la pénurie, la forte tension sur le marché international, les prix des masques ont connu une flambée. La question qui se pose est: ce moyen de protection est-il disponible en quantités suffisantes en Algérie? à ce propos, le ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed a déclaré mardi dernier que l'Algérie disposait de dizaines de millions de masques chirurgicaux, de gants, du gel hydro-alcoolique, de blouses nécessaires au personnel soignant.

Toutefois, ces types de masques plus ou moins sophistiqués sont destinés au personnel soignant, mais s'agissant de masques alternatifs destinés au grand public, on ignore si des quantités suffisantes sont disponibles pour accompagner la levée partielle du déconfinement. Il faut noter que le respect des mesures barrières comme la distanciation sociale et le port de masque est particulièrement recommandé par les spécialistes de la santé publique. Or, aujourd'hui, force est de constater que des officines à travers plusieurs wilayas du pays ne sont pas encore dotées de masques pour usage professionnel, d'après le Syndicat national des pharmaciens d'officines. Cela dit, les choses se sont améliorées peu à peu par rapport au début de la pandémie où le problème de masque s'est posé avec acuité.

Les quatre à cinq unités de production mises à contribution pour fabriquer des moyens de protection dont des masques ne couvrent qu'en partie le besoin national énorme en masques chirurgicaux, qui reste à déterminer par les autorités sanitaires.

Dans ce contexte, le groupe public textiles et cuirs, Getex SPA,pour ne citer que celui-là, s'est lancé dans la production de masques de protection à raison de 100 000 unités par jour.

Ce groupe produira, à terme, plus de 5 millions d'unités de masques selon les normes requises, avait fait savoir le ministre de l'Industrie. Les masques de protection produits par Getex seront destinés au corps médical, mais également au marché domestique. Partout, des ateliers de fabrication de masques de protection ont été lancés.

Le chef de l'Etat de son côté avait annoncé l'importation de 100 millions de masques de Chine. Malgré un formidable élan de solidarité, des actes bénévoles, il n' y aura pas de masques pour tout le monde. Par ailleurs, le port de masque est obligatoire en Tunisie et au Maroc, mais aussi en Italie, en Espagne et en France, etc.