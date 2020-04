Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a brillé encore une fois, par une sortie inopinée effectuée tôt, hier matin, au marché de gros de Boufarik à l’est de la capitale, dans sa quête de lutter contre la spéculation. Une visite qui se veut comme objectif de s’assurer « de visu » que les prix qui sont appliqués au niveau de ce marché de gros «sont raisonnables». Puisque certains spéculateurs ne manquent aucune occasion pour gagner facilement de l’argent sur le dos des citoyens, et profitent de ce mois pour « dicter leur loi », à savoir faire hausser les prix des fruits et légumes et d’autres produits nécessaires pour la préparation des plats traditionnels cuisinés à l’occasion de la rupture du jeûne. De nombreux « grossistes » ont été pris en flagrant délit de spéculation, et des vidéos ont circulé sur la Toile montrant l’opération coup de poing, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sur place, dans «la peau d’un contrôleur» en compagnie d’agents de contrôle et de services de sécurité, il a rappelé les commerçants « indélicats » à l’ordre en les exhortant à «céder leurs marchandises à des prix raisonnables », à l’adresse d’un grossiste fraudeur, Rezig a assuré que «ceux qui enfreindront la loi seront sanctionnés,» menaçant ce dernier de « saisir sa marchandise». Dans ce sillage, il y a lieu de noter que ce qui s’est passé, hier, prouve que les détaillants n’endossent pas la grande part de responsabilité de la hausse des prix. Pour finir, notons que plusieurs internautes ont salué encore une fois, les sorties et les décisions pises par le ministre du Commerce, qui a mis clairement en garde les spéculateurs de graves sanctions pénales.